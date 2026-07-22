 Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU.
Internacionales

Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU.

Autoridades advirtieron que la cantidad de lluvia “puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas”.

Compartir:
Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU., EFE
Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU. / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La tormenta tropical Bertha tocó este miércoles tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

"Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Bertha tocó tierra cerca del Área de Gestión de la Vida Silvestre de Biloxi, en la localidad de St. Bernard (Luisiana)", informó el NHC en su último boletín.

Bertha hizo su entrada a tierra alrededor de las 14:00 horas (locales).

El NHC emitió avisos de tormenta tropical en Nueva Orleans y el lago Pontchartrain, ubicado al norte de la ciudad, y fuente principal de la inundación catastrófica que sumergió gran parte de la ciudad al paso del huracán Katrina en 2005.

Además, levantó advertencias desde el oeste de Morgan City, en Luisiana, hasta Sargent, en Texas, y prevé que las condiciones de tormenta tropical predominen en el área hasta dentro de 36 horas.

La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y traerá volúmenes de lluvia de 15,2 centímetros (6 pulgadas) "hasta el viernes a lo largo del centro y oeste de la costa del Golfo, desde el noroeste de Florida hasta el sur de Texas".

Esta cantidad de lluvia "puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas".

Sin embargo, el director adjunto del NHC, Jamie Rhome, informó en un video de que la mayor actividad, en forma de lluvias intensas, se encuentra "muy desplazada hacia el sur" con respecto al centro de la tormenta gracias a los vientos del norte, lo que alejará el grueso del temporal de la costa de Luisiana.

Foto embed
Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de EE. UU. - EFE

Por el paso de la tormenta, formada el lunes, habrá marea de hasta 4 pies de altura (más de 1 metro), con marejadas que causarán "condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", añadió el pronóstico.

El último boletín muestra que Bertha recorrerá la costa sur de Luisiana antes de adentrarse en Texas la tarde del jueves, momento en que comenzará transformarse en una depresión la mañana del viernes.

Bertha es el segundo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, donde el 17 de junio se formó la tormenta Arthur, que dejó lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de EE. UU. rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.

*Con información de EFE

En Portada

Transportistas piden al Gobierno liderar diálogo público con importadores de combustiblest
Nacionales

Transportistas piden al Gobierno liderar diálogo público con importadores de combustibles

03:37 PM, Jul 22
Presentan proyecto para construir planta de tratamiento de desechos sólidos en Guatemalat
Nacionales

Presentan proyecto para construir planta de tratamiento de desechos sólidos en Guatemala

04:58 PM, Jul 22
Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028t
Internacionales

Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028

03:42 PM, Jul 22
La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de La Velada del Añot
Farándula

La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de "La Velada del Año"

02:31 PM, Jul 22
Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miamit
Deportes

Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

03:40 PM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar