Guatemala reconoce la labor diplomática de Thomas Peyker

El presidente Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta Karin Herrera, entregaron la Orden Antonio José de Irisarri en Grado de Gran Cruz al embajador de la Unión Europea, Thomas Peyker, la noche de este miércoles 13 de agosto.
El galardón honra los cinco años de servicio y su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, al concluir su misión en el país, indicó el Gobierno.
La ceremonia se realizó el miércoles 13 de agosto en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en reconocimiento a la labor diplomática de Thomas Peyker,.
El acto oficial contó con la participación de los ministros de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso y de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez junto con otros miembros del Gabinete de Gobierno, del cuerpo diplomático, diputados e invitados especiales.
"Tu recuerdo quedará permanentemente ligado a la historia y a la memoria del pueblo guatemalteco. Gracias por haber contribuido a la construcción de la relación entre Guatemala y la Unión Europea", expresó el presidente Arévalo.
El embajador Peyker, en respuesta, agradeció el galardón y enfatizó: "Somos un aliado y amigo de Guatemala y tenemos un fuerte compromiso con la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos".
Thomas Peyker, es un alto diplomático con más de 26 años de experiencia. Se desempeñó como embajador de la delegación de la Unión Europea en Guatemala durante el período de octubre de 2020 a agosto de 2025.
La Orden Antonio José de Irisarri fue establecida en 1973 por el Gobierno de Guatemala para reconocer el mérito de personas o entidades que se hayan distinguido en el campo de las relaciones internacionales, la lucha por la independencia y soberanía de los pueblos, o que hayan contribuido a la hermandad y respeto entre naciones.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*