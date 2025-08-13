 Liberan a león marino
Nacionales

Liberan a león marino

La especie fue rescatada en abril pasado y tras recibir atención médica veterinaria fue llevada nuevamente al mar.

La especie fue liberada mar adentro. , Foto Conap
La especie fue liberada mar adentro. / FOTO: Foto Conap

El león marino rescatado el pasado 4 de abril, en la playa de la comunidad Linda Mar, Puerto San José, Escuintla, por personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), fue liberado este miércoles 13 de agosto, a 15 millas náuticas mar adentro, desde la Base Naval del Pacífico esto después de haber recibido atención médica veterinaria.

El ejemplar fue reincorporado a su hábitat de forma conjunta con CONAP, el Centro de Conservación Marina - Zoológico Nacional la Aurora.

De acuerdo con el Conap, cuando fue rescatado, padecía neumonía, estaba desnutrido y pesaba apenas 75 kilogramos. Ahora regresa fuerte, sano y con un peso de 100 a 110 kilogramos.

"Este logro es resultado del trabajo en equipo y del compromiso por la vida silvestre. Gracias al valioso apoyo de nuestros socios estratégicos.", indicó el Conap. 

Conap recomendó a la población en caso de avistar fauna marina en las playas, dejarlas descansar, no lanzarles agua, o intentar regresarlas al mar y que sea personal especializado en fauna marina que atienda, esto por seguridad de las personas y de los ejemplares.

León marino en playa del Pacífico

La presencia de un león marino en una playa del Pacífico guatemalteco es algo inusual, ya que estos animales suelen habitar en aguas más frías. De hecho, se sabe que los leones marinos son animales migratorios que habitan en el hemisferio norte y sur, y que viajan largas distancias para alimentarse y reproducirse.

Es importante destacar que los leones marinos, al igual que otros animales salvajes, pueden ser peligrosos si se les acosa o molesta. De hecho, estos animales tienen una mordida muy fuerte y afilada, que puede causar graves lesiones. Por esta razón, es importante respetar su espacio y mantener una distancia prudente.

