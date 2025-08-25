Presidente Arévalo destaca logros en su programa de vivienda

Durante la conferencia de prensa de este lunes 25 de agosto de 2025, mejor conocida como "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo destacó los logros de su programa de viviendas llamado "Mi Primera Casa". Según el jefe del Organismo Ejecutivo, con este programa ya se logró la entrega de 222 viviendas, lo que se traduce en igual número de familias beneficiadas.
En ese sentido, Arévalo añadió que también hay 57 personas que han completado la papelera que se requiere para acceder al crédito, considerando que este programa ofrece beneficios por debajo de los que son normales el mercado, con bajos intereses y plazos de hasta 40 años.
Sabemos que tener un techo es una de las condiciones para tener una vida digna, porque es un espacio donde se van a tener celebraciones y donde las familias construirán recuerdos", destacó el gobernante Bernardo Arévalo.
En ese contexto, el presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Sergio Silva, compartió que la mayoría de solicitudes al crédito de viviendas es de gente menor a los 38 años. El funcionario reiteró el compromiso del CHN con el tema de la vivienda, al exponer que el 56 % de toda la cartera de la entidad tiene relación con el tema habitacional.
Asimismo, Silva señaló que, de ese porcentaje, el 58 % del monto es de vivienda social, por lo que consideró que están yendo al problema de la vivienda social, gracias al porcentaje de clientes captado. Como ejemplo, el titular del CHN compartió el caso de Selvin, a quien el mandatario Arévalo le entregó las llaves de su primera casa al principio de este año.
Arévalo invita al programa Mi Primera Casa
El mandatario también explicó que, para acceder a los beneficios del programa "Mi Primera Casa", los guatemaltecos pueden acceder al sitio web miprimeracasa.gob.gt para conocer los detalles para aplicar al beneficio.
De la misma forma, Arévalo destacó que el programa fue diseñado para dar una respuesta a la población y permitir el acceso a un tipo de crédito para obtener casa propia.