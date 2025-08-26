 Dos detenidos cuando intentaban ingresar dinero y municiones a la cárcel
Dos detenidos cuando intentaban ingresar dinero y municiones a la cárcel

Un hombre y una mujer, ambos con antecedentes por varios delitos, buscaban ingresar los ilícitos a la cárcel "Canadá" e intentaron sobornar a los guardias.

Las fuerzas de seguridad confirmaron que este martes 26 de agosto fueron capturadas dos personas señaladas de intentar ingresar municiones y dinero en efectivo a la Granja Modelo de Rehabilitación "Canadá", ubicada en el departamento de Escuintla.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los sindicados son un hombre de 42 años y una mujer de 49, quienes llevaban las municiones en  la parte trasera del baúl del automóvil en el que viajaban.

Fueron sorprendidos llevando los ilícitos en el marco de operativos de seguridad que implementan los policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la comisaría de Escuintla en la entrada a los centros carcelarios de Renovación I y "Canadá", por lo que se coordinó la presencia de fiscales para la respectiva inspección y conteo.

Se confirmó que el cargamento consistía en 461 municiones para arma de fuego y que también llevaban 3 mil 460 quetzales en efectivo. También se les incautaron dos celulares, un cañón color plateado posiblemente de arma y documentos que servirán para fortalecer la investigación.

La PNC agregó que estas personas al verse descubiertas intentaron sobornar a los agentes ofreciéndoles 25 mil quetzales a cambio de no ser detenidas. Sin embargo, los uniformados aplicaron los protocolos correspondientes, así que consignaron a los sospechosos y los trasladaron ante los órganos de justicia respectivos.

