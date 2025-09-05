Dos aeronaves reportan fallas

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la noche de este viernes 5 de septiembre que activó el Plan de Emergencia del Aeropuerto Internacional La Aurora debido a dos alertas por emergencia, reportadas por aeronaves.
En el primer caso una aeronave Falcon 200 reportó posibles fallas en el tren de aterrizaje, por lo que activó el nivel de Alerta Amarilla.
En otro caso una aeronave Pilatus 12, reportó posibles problemas en los flaps durante su aproximación.
La Coordinación de Emergencias (CE), del AILA permitió monitorear que ambas aeronaves aterrizaran sin novedad, además no se reportaron personas lesionadas.
Las operaciones en el aeropuerto continuaron con normalidad después de una inspección de pista y verificación de los detalles técnicos de las aeronaves, detalló Aeronáutica en un comunicado.
ΕΙ Plan de Emergencia Aeroportuario cuenta con Protocolos establecidos, que permiten la participación interinstitucional, estos equipos trabajan juntos para garantizar la seguridad de los pasajeros, tripulaciones y usuarios del aeropuerto, agregó la DGAC.
Avión retorna a Miami
El pasado miércoles 3 de septiembre se dio seguimiento a una situación en la que un avión presentó inconvenientes en las superficies de vuelo, por lo que declaró "urgencia" antes de realizar su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Por medio de un comunicado, la entidad explicó que mientras se aproximaba al aeropuerto la aeronave presentó ciertas complicaciones con respecto a los dispositivos que componen el ala del avión, como flaps, slots y spoilers.
Ante esta situación, de inmediato se activó el Plan de Emergencia del aeropuerto, lo que permitió una coordinación eficiente entre Torre de Controles, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), Operaciones Aéreas (OPS) y la Unidad Coordinación de Emergencia (UCE).
El avión llegó al país procedente de Miami, Estados Unidos y, ante la oportuna atención de la emergencia, aterrizó sin novedad a las 11:36 horas y viajaba con 161 personas a bordo, quienes resultaron ilesas tras el incidente.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89,7*