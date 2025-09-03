Aeronave declara urgencia por problemas en vuelo a Guatemala

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este miércoles 3 de septiembre se dio seguimiento a una situación en la que una aeronave presentó inconvenientes en las superficies de vuelo, por lo que declaró "urgencia" antes de realizar su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 capitalina.
Por medio de un comunicado, la entidad explicó que mientras se aproximaba al aeropuerto la aeronave presentó ciertas complicaciones con respecto a los dispositivos que componen el ala del avión, como flaps, slots y spoilers.
Ante esta situación, de inmediato se activó el Plan de Emergencia del aeropuerto, lo que permitió una coordinación eficiente entre Torre de Controles, el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), Operaciones Aéreas (OPS) y la Unidad Coordinación de Emergencia (UCE).
El avión llegó al país procedente de Miami, Estados Unidos y, ante la oportuna atención de la emergencia, aterrizó sin novedad a las 11:36 horas y viajaba con 161 personas a bordo, quienes resultaron ilesas tras el incidente.
Aeropuerto con operaciones normales
Aeronáutica Civil confirmó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora continuaron con normalidad después de la atención de la emergencia, garantizando la seguridad y eficiencia en el tráfico aéreo.
Tras dar a conocer que la situación no escaló a mayores, la entidad agradeció la colaboración y profesionalismo de los equipos de emergencia y del personal del aeropuerto, quienes estuvieron en apresto para asegurar el bienestar de los pasajeros y tripulantes.
* Le puede interesar:
Aeronave impacta contra ave: varios pasajeros resultaron lesionados
La DGAC dio a conocer el pasado 14 de agosto que se registro un incidente aéreo en el perímetro del Aeropuerto Internacional La Aurora, por lo cual se activaron los protocolos correspondientes.
Se informó que una aeronave tipo Cessna 2016 sufrió un impacto con un ave durante su aproximación a la pista. Debido a esta situación, se reportaron personas lesionadas a bordo del vehículo aéreo.
En respuesta a esta emergencia, se activaron los protocolos establecidos y el Centro de Operaciones de Emergencia coordinó para brindar atención oportuna a las personas afectadas.
Para atender lo ocurrido, se contó con el apoyo de personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, los Bomberos Municipales y la Cruz Roja Guatemalteca.
* Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7