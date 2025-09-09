 Tres años de cárcel y multa por estafar con ropa deportiva
Nacionales

Tres años de cárcel y multa por estafar con ropa deportiva

Esta persona ofrecía los productos en redes sociales, le cobró a su víctima, pero nunca entregó la mercadería.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos
estafador-guatemala-redes-sociales / FOTO:

Mediante el procedimiento especial para delitos menos graves, la Agencia Fiscal de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, logró que se dictara sentencia condenatoria contra un hombre, quien deberá cumplir tres años de prisión y pagar una multa de Q10 mil por el delito de estafa propia.

El tribunal determinó que el sentenciado defraudó a una mujer por un monto de Q4,410, dinero que la víctima depositó para la compra de ropa deportiva anunciada en la red social Facebook. Sin embargo, el producto nunca le fue entregado.

En Portada

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejércitot
Nacionales

Capturan a segundo implicado en ataque contra integrante del Ejército

07:49 AM, Sep 09
Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébolt
Deportes

Óscar Santis cree que Guatemala debería jugar en Antigua o en El Trébol

07:07 AM, Sep 09
Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos t
Nacionales

Detienen a retornados desde EE. UU. por estar señalados distintos cargos

07:14 AM, Sep 09
FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepalt
Internacionales

FUERTES VIDEOS: Manifestantes queman el Parlamento de Nepal

07:39 AM, Sep 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Justiciaredes socialesSeguridad vialFutbol GuatemaltecoSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos