Tres años de cárcel y multa por estafar con ropa deportiva

Mediante el procedimiento especial para delitos menos graves, la Agencia Fiscal de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, logró que se dictara sentencia condenatoria contra un hombre, quien deberá cumplir tres años de prisión y pagar una multa de Q10 mil por el delito de estafa propia.
El tribunal determinó que el sentenciado defraudó a una mujer por un monto de Q4,410, dinero que la víctima depositó para la compra de ropa deportiva anunciada en la red social Facebook. Sin embargo, el producto nunca le fue entregado.