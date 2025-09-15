Recién nacida fue abandonada en Santiago Sacatepéquez

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este lunes 15 de septiembre fue localizada una bebé recién nacida que había sido abandonada en la vía pública en un sector de la zona 2 del municipio de Santiago Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez.
La presencia de un paquete sospechoso llamó la atención de los vecinos, quienes observaron que podría tratarse de un bebé, así que notificaron de inmediato a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, que desplegó unidades de emergencia al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, efectivamente, en un terreno baldío había un costal. Al verificar su contenido, notaron que la menor de edad estaba en su interior y contaba con vida.
"Los socorristas evaluaron a la menor, le brindaron asistencia hospitalaria y posteriormente la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir cuidados médicos especializados", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Agregó que las autoridades fueron notificadas para dar seguimiento al caso y determinar las circunstancias en que ocurrió el abandono.