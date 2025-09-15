 Recién nacida fue abandonada en Santiago Sacatepéquez
Localizan a recién nacida abandonada en Santiago Sacatepéquez

La menor fue hallada dentro de un costal en un terreno baldío.

La menor fue localizada abandonada en un terreno baldío en Santiago Sacatepéquez., Bomberos Municipales Departamentales
La menor fue localizada abandonada en un terreno baldío en Santiago Sacatepéquez. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este lunes 15 de septiembre fue localizada una bebé recién nacida que había sido abandonada en la vía pública en un sector de la zona 2 del municipio de Santiago Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez.

La presencia de un paquete sospechoso llamó la atención de los vecinos, quienes observaron que podría tratarse de un bebé, así que notificaron de inmediato a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, que desplegó unidades de emergencia al lugar.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que, efectivamente, en un terreno baldío había un costal. Al verificar su contenido, notaron que la menor de edad estaba en su interior y contaba con vida.

"Los socorristas evaluaron a la menor, le brindaron asistencia hospitalaria y posteriormente la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala para recibir cuidados médicos especializados", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Agregó que las autoridades fueron notificadas para dar seguimiento al caso y determinar las circunstancias en que ocurrió el abandono.

La menor fue dejada dentro de un costal en un terreno baldío en San Juan Sacatepéquez. - Bomberos Municipales Departamentales

