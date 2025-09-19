Árbol cae sobre vehículo en la zona 9

Un árbol cayó sobre un automóvil en la 3ra. avenida y 9na. calle de la zona 9 de la capital, la noche de este viernes 19 de septiembre, informaron los Bomberos Municipales.
Bomberos establecieron que la caída del árbol causo daños al vehículo, también evaluaron a los ocupantes del vehículo, quienes no requerían ser trasladados a un hospital, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.
Durante la tarde otro árbol cayó debido a las fuertes lluvias, en la 29 avenida y 3ra. calle zona 15, ingreso a San Lázaro.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) regularon el tráfico en el sector, mientras que personal de limpia verde liberó la vía.
En la zona 18, también se retiró un árbol caído en el ingreso a Pinares del Norte, la mañana de este viernes.
Lluvias continuarán
El pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), actualizado hasta este viernes 19 de septiembre, detalla que las lluvias continuarán presentándose el territorio nacional debido al paso de la onda del este número 32.
El director de la entidad, Edwin Rojas, señaló que desde la semana pasada el comportamiento de las lluvias ha demostrado tener una precipitación constante, principalmente en las regiones del Altiplano Central, Valles de Oriente, Boca Costa, regiones de occidente y Franja Transversal del Norte.
"En este momento, estamos experimentando una onda del este que ingresó desde el día lunes y, según nuestros pronósticos y modelos utilizados, se esperaría el ingreso de una siguiente onda del este alrededor del domingo 21 de septiembre, por lo que las condiciones de precipitación se mantendrán hoy, sábado, domingo y lunes. Los siguientes días, hasta el 23, mientras que el 24 la precipitación iría disminuyendo", explicó.