 Farruko Pop: 7 Hallazgos Clave del Juicio sobre su Muerte
Nacionales

Muerte de Farruko Pop: siete hallazgos clave develados en juicio

Este lunes se conocerá la sentencia en contra de dos de los señalados en el crimen del creador de contenidos, Sebastián Pop.

Durante las audiencias por el asesinato del cantante guatemalteco Jorge Sebastián Pop Chocoj, conocido como Farruko Pop, el Tribunal de Mayor Riesgo escuchó pruebas y testimonios que detallan cómo ocurrió el crimen y la participación de los acusados.

Para este lunes, 22 de septiembre, se lleva a cabo la audiencia en la que el tribunal dará a conocer la sentencia en contra de los señalados. Estos son algunos de los hallazgos develados durante el juicio, que inició a más de un año del crimen contra el creador de contenidos, y que son la base del proceso penal en contra de los implicados: 

1. Informe forense

El Inacif confirmó que el cuerpo fue localizado en estado de descomposición y envuelto en varias capas de tela. Presentaba heridas con arma blanca y la inscripción de las letras "HSR" ("Hommies Solo Raperos") en el muslo derecho, marcada después de su muerte.

2. Causa de muerte

Los peritajes establecieron que la causa principal del deceso fue asfixia por estrangulamiento. Posteriormente, le dispararon en el cuello, aunque el proyectil no fue la causa del fallecimiento.

3. Cámaras y reconocimiento facial

Imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona 18 captaron al artista entrando a un inmueble, donde luego se halló su cadáver. Con estas grabaciones se realizaron procesos de reconocimiento facial para identificar a los sospechosos.

4. Conversaciones y testigos

Mensajes de WhatsApp extraídos de los teléfonos de la víctima y de los señalados evidenciaron invitaciones para reunirse en canchas de la zona 18. Una testigo protegida relató cómo Farruko Pop fue llevado al lugar donde finalmente lo asesinaron.

5. Evidencia lofoscópica

La investigación incluyó el análisis de huellas dactilares encontradas en latas y objetos en la escena, que fueron vinculadas con al menos uno de los acusados.

6. Usaron tarjeta tras muerte

Se documentó la vestimenta de la víctima al momento de su hallazgo y la utilización de su tarjeta de débito después de su muerte para comprar alimentos, lo que reforzó la teoría de la participación de terceros.

7. Cadena de implicados

El caso involucra a ocho personas, aunque varios ya han sido asesinados. Actualmente enfrentan juicio Carlos Roberto López Ortiz y Marcos Daniel Zunún, señalados como responsables directos. Testimonios también apuntan a que un implicado fallecido, conocido como alias Winston, entregó el arma utilizada a su hermano.

