Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

Un presunto asaltante fue vapuleado, atado de pies y manos y colgado de un árbol en la aldea Santa Lucía Los Ocotes, Sanarate, El Progreso, acusado de asaltar a motoristas, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
En la calle que conduce a la aldea Santa Lucía Los Ocotes, fue localizado Aroldo, de 26 años, quien fue reternido y golpeado por un grupo de personas que lo sindicaban de asaltar a motoristas, colocando alambre de púas en la carreteras.
El detenido fue retenido por los vecinos, vapuleado y atado de pies y manos, el sujeto además fue colgado en un árbol.
Tras el diálogo e intervención de la Policía Nacional Civil, los vecinos accedieron a entregar al individuo.
Los vecinos señalaron que el individuo es parte de un grupo de asaltantes que operan en dicho municipio usando alambre de púas en rutas principales de ese sector, para que los motoristas caigan y luego despojarlos de sus pertenecías, por lo que la investigación sigue.
Bomberos Municipales Departamentales trasladaron al sujeto a un centro asistencial, con custodia de la Policía, para luego ser puesto a disposición de un juzgado.
Recapturan al "Teketeke"
En el barrio San Sebastián, Jocotán, Chiquimula, fue capturado Byron Francisco Dubón Álvarez, de 50 años, alias "Teketeke", sindicado del delito de asesinato, orden emitida por un juzgado de Chiquimula, el 17 de septiembre del presente año.
También tiene un antecedente por asesinato, del 15 de junio del año 2012, estuvo en la cárcel 13 años.
La investigación de la Policía establece que el sujeto es el presunto responsable del crimen de una mujer de 23 años, en el barrio Cementerio, Jocotán, el 26 de agosto del año 2025, según los individuos se desplazaban en dos motocicletas cuando atacaron a balazos a la víctima, quien se conducía en mototaxi, ataque presuntamente por disputa de territorio por venta y distribución de drogas.