 Hospital Roosevelt aumenta seguridad tras amenaza
Hospital Roosevelt refuerza seguridad tras llamada de amenaza

La directora del hospital confirmó que se recibió una llamada amenazando al personal médico con un ataque.

Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso,
Sede del Hospital Roosevelt con vigilancia en el ingreso / FOTO:

La directora del hospital Roosevelt, Ana Johana Samayoa, confirmó este jueves 2 de octubre que fue ampliada la seguridad del centro asistencial como medida de prevención tras recibir una llamada de amenaza contra el personal médico con un ataque.

Según explicó, ayer ingresó la alerta en la que se mencionaba la posible agresión, por lo que de inmediato se activó el protocolo de riesgo y se redobló el personal policial.

Por aparte, compartió que ya se presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Y compartió que, a pesar de la situación, la atención a pacientes es normal.

Alerta de explosivo en el Roosevelt

En agosto de 2024, se realizaron evacuaciones de prevención del personal básico en el hospital Roosevelt debido a una presunta amenaza de explosivo en una de las áreas del centro asistencial.

En esa ocasión, utilizando los altavoces, los equipos notificaron a todas las personas que pudieran estar en el recinto que era necesario que abandonaran las distintas áreas.

Los cuerpos de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil se trasladaron al lugar para implementar los protocolos necesarios y confirmar o descartar la presencia de algún artefacto que pueda poner en riesgo a los empleados, pacientes y usuarios.

Tras el rastreo respectivo, las autoridades confirmaron que no fue localizado ningún explosivo. Mientras tanto, se mantuvo un cierre perimetral con apoyo de las fuerzas de seguridad para resguardar a los trabajadores, pacientes y visitantes.

En el marco de la investigación sobre este hecho, el director de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que se determinó que el privado de libertad José Ángel Ic Morales, alias "Little Gangster", jefe de la clica Corner Gangster, de la colonia Paraíso II, zona 18 capitalina, sería llevado al centro hospitalario.

"Entonces, la estrategia que generalmente utilizan los miembros de su propia pandilla o familiares de estos es hacer llamadas a las diferentes instituciones, por decir PNC, indicando que hay un tipo de alerta de bomba o algo que fuera a suceder fuera de lo normal para que la policía se alerte y le brinde mayor seguridad al privado de libertad para que no sea atacado por pandillas rivales", dijo.

