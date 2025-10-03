Inspección del MP en la sede del Ballet Folklórico

El Ministerio Público (MP) dio a conocer este viernes 3 de octubre que el personal de diferentes unidades de esa institución se encuentra realizando una diligencia de inspección ocular en la sede del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), específicamente en las instalaciones del Ballet Folklórico.
Las acciones están a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, que trabaja en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el acompañamiento de personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).
"Esta diligencia forma parte del seguimiento a una investigación derivada de una denuncia relacionada con posibles anomalías en la venta de uniformes para ballet", explicó la oficina de Información y Prensa del ente investigador.
Hasta el momento no se ha ampliado mayores detalles con respecto al caso debido a que está en desarrollo el operativo.