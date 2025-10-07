 Ministerio de Ambiente deducirá responsabilidades por deslave en ruta a El Salvador
Nacionales

Ministerio de Ambiente deducirá responsabilidades por deslave en ruta a El Salvador

Dicha cartera estableció que la obra en carretera a El Salvador no contaba con permiso ambiental aprobado.

Deslizamiento en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador (CA-1), límite Fraijanes y Villa Canales. / FOTO: Foto Conred
Deslizamiento en el kilómetro 24 de la Carretera a El Salvador (CA-1), límite Fraijanes y Villa Canales. / FOTO: Foto Conred

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que tras ante el deslave ocurrido en el kilómetro 24 de carretera a El Salvador, en Fraijanes, dicha cartera efectuó una inspección en el área y constató que no existe permiso ambiental aprobado para realizar obras en el área. 

"Al carecer de instrumento ambiental, la obra que se derrumbó probablemente no implementó las medidas de mitigación para prevenir la erosión y saturación del suelo, factores que, consecuentemente, provocaron el deslave.", señaló el Ministerio de Ambiente. 

Dicha cartera agregó que el lugar donde se ejecutaba la obra está clasificado como de alto riesgo debido a pendientes que superan el 70% y a la escasa vegetación.

El Ministerio de Ambiente indicó que deducirá las responsabilidades administrativas que correspondan.

"Reiteramos la importancia de contar con las licencias y estudios ambientales requeridos por ley, que garantizan la ejecución de proyectos bajo estándares de prevención de riesgos y protección ambiental.", señaló. 


La madrugada del lunes, 6 de octubre, se registró un derrumbe en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, el cual ha provocado la obstrucción total de los cuatro carriles y afecta gravemente el tránsito en ambos sentidos.

El deslizamiento de tierra se registró en cercanía del ingreso de la Vía Alterna del Sur (VAS).

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) la saturación del suelo debido a las fuertes lluvias de los últimos días generaron el deslizamiento de tierra en el límite de Fraijanes y Villa Canales, Guatemala.

Lluvias copiosas seguirán afectando el país; Gobierno mantiene monitoreo y asistencia a familias vulnerables

“Estamos en la segunda parte de la época de lluvias que, tradicionalmente, es la más fuerte en el país”, explicó el presidente Bernardo Arévalo.


Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

