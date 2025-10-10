Guardia del Sistema Penitenciario detenido por presunto cobro de "talacha"

Las fuerzas de seguridad confirmaron que durante la noche del pasado jueves, 10 de octubre, fue capturado un guardia del Sistema Penitenciario señalado de estar involucrado en cobros de la denominada "talacha", que consiste en la entrega de ciertos montos que deben cumplir los privados de libertad para evitar riesgos a su integridad.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) implemnetaron un operativo en la zona 1 de Santa Cruz del Quiché, en el departamento de Quiché, en seguimiento a una investigación en desarrollo.
"En esta acción fue detenido el guardia en el momento que recogía un paquete que simulaba la cantidad de 10 mil quetzales de la denominada ‘talacha’ para evitar violaciones a derechos humanos de un privado de libertad que guarda prisión en la cárcel para hombres de Quiché", explicó la entidad de seguridad.
Añadió que al sindicado también se le decomisaron dos envoltorios plásticos con cocaína.
El guardia del Sistema Penitenciario, quien tiene 40 años de edad, le aparece en los registros un antecedente por transporte ilegal de armas de fuego, de fecha 15 de Julio del año 2018.