MP abre investigación de oficio tras derrumbes en ruta a El Salvador

El personal fiscal acudió este viernes al kilómetro 24 para llevar a cabo una diligencia en el marco de las averiguaciones.

El personal del MP acudió al área de derrumbe en Km. 24 de la ruta a El Salvador para una diligencia., Ministerio Público
El personal del MP acudió al área de derrumbe en Km. 24 de la ruta a El Salvador para una diligencia. / FOTO: Ministerio Público

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, realiza diligencias en el kilómetro 24.4 de la carretera a El Salvador, como parte de una investigación de oficio por los derrumbes registrados durante esta semana en ese sector.

El objetivo es determinar si existieron movimientos de tierra o tala de árboles que pudieran haber contribuido a provocar los deslizamientos.

También participan representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres e Instituto Nacional de Bosques.

