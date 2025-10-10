MP abre investigación de oficio tras derrumbes en ruta a El Salvador

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, realiza diligencias en el kilómetro 24.4 de la carretera a El Salvador, como parte de una investigación de oficio por los derrumbes registrados durante esta semana en ese sector.
El objetivo es determinar si existieron movimientos de tierra o tala de árboles que pudieran haber contribuido a provocar los deslizamientos.
También participan representantes del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres e Instituto Nacional de Bosques.