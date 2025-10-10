CIV prepara denuncia por derrumbe en ruta a El Salvador

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que este viernes, 10 de octubre, se registró un nuevo desprendimiento de material en la zona del derrumbe del kilómetro 24 de la carretera a El Salvador. Anoche hubo otra situación similar en el área y el riesgo de que se repita se mantiene, por lo que se aplican suspensiones de labores cuando corresponde para proteger la vida de los equipos.
En tanto, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Miguel Ángel Díaz, se refirió a la situación en este tramo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde explicó el avance de los trabajos y adelantó que se prepara una denuncia.
De acuerdo con el funcionario, la afectación que se da en el sector obedece a la saturación de humedad de los suelos; sin embargo, se ha estado trabajando para posibilitar la viabilidad en ese punto y, ante ello, se han removido 2 mil metros cúbicos de material, equivalentes a 200 camiones de volteo de lodo y rocas.
También se ha avanzado en la construcción de contracunetas en la corona del talud para el manejo de aguas pluviales y evitar que el terreno se continúe saturando. "Se mantienen los trabajos, aunque con suspensiones temporales de labores por seguridad, debido a nuevos desprendimientos y lluvias", indicó.
Asimismo, compartió que en el lugar, de parte del CIV, han estado trabajando 55 personas, entre ingenieros, operarios y reguladores de tránsito, así como maquinaria pesada: dos excavadoras, una retroexcavadora, cuatro camiones de volteo, un camión cisterna, un camión de tres toneladas y un picop con bombas de drenado.
A la vez, detalló que se realiza una evaluación conjunta con Conred para determinar la reapertura segura del tramo.
Preparan denuncia
El ministro indicó que, como Ministerio de Comunicaciones, tienen la responsabilidad de mantener expeditas las carreteras y, en el caso de esta ruta que es centroamericana, solo pueden intervenir del borde 40 metros hacia cada lado.
"Más allá de eso, corresponde al dueño del terreno efectuar los trabajos que se necesitan y, en este caso, nosotros no vamos a intervenir. En todo caso, lo que estamos haciendo en este momento con nuestro equipo jurídico es analizar y vamos a presentar una denuncia por haber afectado la carretera centroamericana que ha imposibilitado el libre tránsito de mercancías y de personas", dijo.
"Estamos trabajando en ello y hacia eso vamos. Y no vamos a intervenir más allá de las competencias que tenemos dentro de las carreteras, los derechos de vía se deben respetar y en este caso no se respetó", enfatizó.
De acuerdo con el funcionario, este no es el único caso, por lo que la cartera a su cargo se encuentra viabilizando varias denuncias por daños a la red vial del país, ya que se está afectando no solo las carpetas asfálticas, sino que se está incidiendo en estropear el derecho de vía. "Hacia eso vamos. Tenemos que hacer que la ley se cumpla a como dé lugar", puntualizó.