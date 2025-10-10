MP se pronuncia tras denuncia del magistrado suplente de CC

El Ministerio Público (MP) emitió un pronunciamiento este viernes, 10 de octubre, con respecto a las declaraciones del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Rony López, en las que señaló la "inoperancia" de esa institución tras dar a conocer nuevas amenazas en su contra.
El togado indicó que, por medio de una cuenta de X que ya fue desactivada, se difundieron mensajes amenazantes y notificó al Ministerio de Gobernación al respecto. También le pidió a la cartera que refuerce su seguridad y la de su familia.
Esta no es la primera vez que López denuncia ser amedrentado, también ocurrió una situación similar en 2024, donde se le notificó de un supuesto intento para atentar contra su vida.
Además, el togado presentó el 11 de enero de ese año una denuncia ante el ente investigador contra quienes dirigen, coordinan e informan a la cuenta de X, antes Twitter, conocida como "Yes Master", pues aseguró que constató que algunas personas que están detrás de la misma lo estaban vigilando. Sin embargo, la misma fue desestimada, pero un juzgado resolvió que el MP debería continuar investigando el caso.
MP explica seguimiento a denuncias del magistrado
El Ministerio Público aseguró hoy que, bajo la dirección de la fiscal general, Consuelo Porras, reafirma su compromiso con la investigación y persecución penal de los delitos cometidos contra operadores de justicia, incluyendo magistrados, jueces, fiscales, peritos, abogados litigantes y defensores públicos.
"Estos actos, que buscan limitar los derechos humanos de quienes ejercen estas funciones o constituyen intimidación, hostigamiento o represalias, son una prioridad para nuestra institución, como se evidenció con la creación de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas", aseguró.
Específicamente sobre las denuncias presentadas por el magistrado suplente Rony López, indicó que ha actuado con diligencia. Aseguró que, en 2024, tras las publicaciones en redes sociales referidas por el magistrado, se inició una investigación exhaustiva, se solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre posibles comunicaciones de embajadas y se realizaron consultas a entidades internacionales "para profundizar en los hechos de manera objetiva e imparcial".
Añadió que no se obtuvo información que confirmara dichas publicaciones, pero las diligencias continúan para garantizar un esclarecimiento completo.
También indicó que inició de inmediato las investigaciones correspondientes respecto a la reciente denuncia del magistrado y coordina con las instituciones responsables para asegurar que se brinde la protección y seguridad necesarias a él y su familia.
"El magistrado suplente Rony López conoce la trascendencia y el papel fundamental del Ministerio Público en el sistema de justicia. Por ello, se le exhorta a actuar con responsabilidad y a abstenerse de emitir declaraciones que difamen o desacrediten a la institución", puntualizó.
* Con información de Juan Carlos Chanta y Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7