Arévalo y Jiménez dirigirán discursos a la nación esta tarde

En publicaciones separadas, el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunciaron que dirigirán palabras a la nación.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 6 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, emitieron mensajes por separado para anunciar que dirigirán palabras a la población guatemalteca en diferentes discursos, durante este lunes 20 de octubre de 2025. Comunicación Social de la Presidencia informó que el mandatario dará un discurso conmemorativo por el Día de la Revolución a las 19:00 horas.

Mientras tanto, el jefe de la cartera del Interior emitió un mensaje en su cuenta de la red social X, antes Twitter, para asegurar que ofrecerá un mensaje a la nación a las 17:00 horas. Aunque Jiménez no precisó el tema de su intervención, hizo acompañar su tuit con las palabras "Día de la Revolución".

En un mensaje por medio de redes sociales, Arévalo afirmó que "los momentos críticos de la historia nos definen y nos acompañan hoy".

La Revolución de Octubre no fue. La Revolución de Octubre es. La construcción de un país democrático, justo e incluyente continua y nos demanda continuidad. Ese es el legado de la Revolución", expresó el gobernante.

Cabe resaltar que para la misma hora del discurso del Presidente Bernardo Arévalo se tiene programado un concierto de bandas sinfónicas en la Plaza de la Constitución. Asimismo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia publico mensajes alusivos a los 81 años de aniversario de la Revolución del 20 de octubre de 1944.

Honramos la historia y trabajamos por un futuro más justo y de desarrollo para todas y todos", expresaron en redes sociales.

