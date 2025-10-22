 Multa por bloqueo en Periférico tras volcar cabezal
Nacionales

Cabezal con piedrín volcó en el Periférico; aplican multa tras bloqueo prolongado del tránsito

Un cabezal cargado con piedrín volcó frente a la colonia El Sauce, lo que generó serias complicaciones para transitar en ese tramo.

Compartir:
El vehículo de transporte de carga volcó y permanecía obstaculizando el paso en el Periférico, frente a colonia El Sauce., PMT capitalina/Montejo
El vehículo de transporte de carga volcó y permanecía obstaculizando el paso en el Periférico, frente a colonia El Sauce. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Por casi seis horas se mantuvo bloqueado parcialmente el paso en el anillo Periférico, después de un accidente de tránsito ocurrido frente a la colonia El Sauce, zona 2 de la Ciudad de Guatemala. En el tramo fue necesario desarrollar labores de limpieza y la implementación de grúas para movilizar los obstáculos.

De acuerdo con información compartida por Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas, durante la madrugada se registró este percance en el que un cabezal con una góndola que trasladaba piedrín quedó volcado.

El conductor resultó ileso. Mientras tanto, las autoridades coordinaron que fuera sometido a una prueba de alcoholemia para determinar su estado al momento de transitar.

Cierre parcial en el área

El vehículo permanecía obstaculizando parcialmente este sector. Además, la carga que llevaba quedó esparcida en la cinta asfáltica, lo cual complicó el paso en el tramo hacia el puente El Incienso, específicamente en el ingreso a la avenida Elena, zona 2, yendo hacia la zona 3.

Debido a esta situación, se implementaron desvíos del tránsito desde el Periférico, finca El Zapote, hacia la 2ª avenida de la zona 2, yendo hacia zona 1, pasando por el Instituto para Señoritas Centro América (INCA) y la parte trasera de la iglesia La Recolección.

Montejo indicó que, de esa manera, los vehículos podían ingresar por medio de la 8ª calle de zona 1 hacia el Periférico, zona 3, en busca del puente El Incienso.

Maquinaria y apoyo para limpieza

El portavoz explicó que se coordinaron grúas para retirar el obstáculo y, aproximadamente a las 06:00 de la mañana, se confirmó la liberación del tramo.

Además, se trasladó personal municipal para la limpieza respectiva. A estas labores se sumaron unos 15 voluntarios que acudieron para ayudar a recoger el material que permanecía sobre la ruta. También maquinaria de la comuna capitalina apoyó en este proceso, pues era alta la cantidad de piedrín disperso.

Sancionan a transportista

"Después de varias horas de trabajo, se logró la habilitación del tránsito en zona 2 hacia zona 3 al retirar los obstáculos de la vía, una situación que afectaba el tramo del Periférico frente a colonia El Sauce, yendo de Calle Martí hacia el puente Incienso", destacó Montejo tras confirmar la finalización de las acciones.

Agregó que también se impuso una sanción de Q5 mil al vehículo que estuvo involucrado en el hecho vehicular.

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.redes socialesJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos