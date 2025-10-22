Multa por bloqueo en Periférico tras volcar cabezal

Por casi seis horas se mantuvo bloqueado parcialmente el paso en el anillo Periférico, después de un accidente de tránsito ocurrido frente a la colonia El Sauce, zona 2 de la Ciudad de Guatemala. En el tramo fue necesario desarrollar labores de limpieza y la implementación de grúas para movilizar los obstáculos.
De acuerdo con información compartida por Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas, durante la madrugada se registró este percance en el que un cabezal con una góndola que trasladaba piedrín quedó volcado.
El conductor resultó ileso. Mientras tanto, las autoridades coordinaron que fuera sometido a una prueba de alcoholemia para determinar su estado al momento de transitar.
Cierre parcial en el área
El vehículo permanecía obstaculizando parcialmente este sector. Además, la carga que llevaba quedó esparcida en la cinta asfáltica, lo cual complicó el paso en el tramo hacia el puente El Incienso, específicamente en el ingreso a la avenida Elena, zona 2, yendo hacia la zona 3.
Debido a esta situación, se implementaron desvíos del tránsito desde el Periférico, finca El Zapote, hacia la 2ª avenida de la zona 2, yendo hacia zona 1, pasando por el Instituto para Señoritas Centro América (INCA) y la parte trasera de la iglesia La Recolección.
Montejo indicó que, de esa manera, los vehículos podían ingresar por medio de la 8ª calle de zona 1 hacia el Periférico, zona 3, en busca del puente El Incienso.
Maquinaria y apoyo para limpieza
El portavoz explicó que se coordinaron grúas para retirar el obstáculo y, aproximadamente a las 06:00 de la mañana, se confirmó la liberación del tramo.
Además, se trasladó personal municipal para la limpieza respectiva. A estas labores se sumaron unos 15 voluntarios que acudieron para ayudar a recoger el material que permanecía sobre la ruta. También maquinaria de la comuna capitalina apoyó en este proceso, pues era alta la cantidad de piedrín disperso.
Sancionan a transportista
"Después de varias horas de trabajo, se logró la habilitación del tránsito en zona 2 hacia zona 3 al retirar los obstáculos de la vía, una situación que afectaba el tramo del Periférico frente a colonia El Sauce, yendo de Calle Martí hacia el puente Incienso", destacó Montejo tras confirmar la finalización de las acciones.
Agregó que también se impuso una sanción de Q5 mil al vehículo que estuvo involucrado en el hecho vehicular.