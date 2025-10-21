 Juzgados municipales determinarán multas para conductores de transporte pesado
Juzgados municipales determinarán multas para conductores de transporte pesado

Tras bloqueos y daños, las autoridades dan seguimiento a incidentes de tráiler ocurridos recientemente, donde impactaron contra una pasarela y viaducto.

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala y del municipio de Villa Nueva, Guatemala, le dan seguimiento a los incidentes ocurridos recientemente en los que dos vehículos de transporte pesado impactaron contra una pasarela y un viaducto y generaron serios daños estructurales, así como fuerte congestionamiento al dejar obstaculizado el paso por completo.

