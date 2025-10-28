Agente de la PMT patea a perro en Cantel, Quetzaltenango

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación en Guatemala tras mostrar el momento en que un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Cantel patea repetidamente a un perro desnutrido y débil que se encontraba en medio de la carretera de la aldea Chuisuc.
Las imágenes, grabadas desde un bus del transporte público que circulaba por la ruta, muestran cómo el can obstruía parcialmente el paso de la unidad. En ese momento, el agente se acerca y le propina una primera patada para apartarlo. Mientras el animal intenta moverse con dificultad, una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) pasa frente a la escena sin percatarse del hecho.
El video continúa con una segunda y tercera agresión. El perro, visiblemente debilitado, apenas logra mantenerse en pie antes de caer al suelo frente a otro bus estacionado. En el lugar también se observa a un hombre —aparentemente ayudante del autobús— que no interviene para auxiliar al animal. Por el contrario, parece aprobar la acción del agente, según se aprecia en las imágenes. Finalmente, el policía de tránsito le da una cuarta patada, logrando que el animal se aparte de la carretera.
Refugio de animales se pronuncia
El refugio de animales Dogat denunció públicamente el hecho, criticando tanto la conducta del agente como la falta de empatía de quienes compartieron el video como algo gracioso.
El video publicado en TikTok por un usuario que lo subió como ‘algo divertido’ sólo demuestra la falta de empatía, respeto y cerebro de estas personas. Ayudemos a viralizar y concientizar, porque hay formas, y esta no es una de ellas. El perrito se ve desnutrido y débil; si querían quitarlo, fácilmente con comida o cargándolo se podía sin necesidad de lastimar", expresó la organización.
Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Cantel no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, y se desconoce la identidad del agente ni si enfrentará algún tipo de sanción disciplinaria.
¿Cómo se denuncian casos de maltrato animal?
Este hecho se suma a una serie de casos de maltrato animal reportados recientemente en el país, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar la Ley de Protección y Bienestar Animal y fortalecer las sanciones contra quienes cometen actos de crueldad hacia los animales.
Por su parte, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recordó que la ciudadanía puede denunciar este tipo de casos para que sean investigados.
Las denuncias pueden realizarse en las oficinas de la UBA, ante la PNC, en la municipalidad correspondiente o por correo electrónico a [email protected]. También está habilitado el PBX 1557, extensiones 7070 y 7299, para consultas e información.
Los reportes deben incluir el formulario de denuncia, fotografías o videos como evidencia y copia del DPI. En caso de que el denunciante desee mantener el anonimato, las autoridades respetan su identidad siempre que no se proporcionen datos personales.