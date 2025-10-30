Enviados a juicio por caso "Insivumeh: Clima, Corrupción y Poder"

El juez Arnulfo Carrera, del Juzgado Quinto Penal, resolvió enviar a juicio al exdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) Yeison Broderson y Amanda Montes por el delito de abuso de autoridad dentro de caso conocido como "Insivumeh: Clima, Corrupción y Poder".
Durante una audiencia a puerta cerrada y sin acceso a medios de comunicación, el juez resolvió enviar a juicio a Broderson y Montes.
Caso "Clima, Corrupción y Poder"
El caso "Clima, Corrupción y Poder" fue revelado en noviembre de 2021 por el Ministerio Público e involucra a las autoridades del Insivumeh, el exdiputado Jorge García Silva y otras personas particulares.
La investigación se inició después de que se recibiera una denuncia, en la que se indicaba que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicio de asesoría. El caso está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción.
Los beneficiarios serían personas vinculadas a su partido y familiares, con quienes se relaciona a una entidad mercantil a la que se le adjudicaron proyectos por sumas millonarias.
Según el MP, los actos se habrían facilitado aprovechando influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina Veliz, quien fungió como asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y fue asesora de la Dirección General del Insivumeh.
De acuerdo con las investigaciones, Veliz y Samayoa utilizaron sus cargos públicos y la emergencia del Covid-19 para buscar la ampliación de fondos para el ente científico y poder financiar las contrataciones.
