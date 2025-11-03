 Capturan a presunto asaltante en zona 7
Nacionales

Presunto asaltante es capturado en zona 7; llevaba pistola de gas comprimido

El sospechoso fue detenido poco después de que despojó de sus pertenencias a un joven en el sector.

Presunto asaltante es capturado en zona 7
El sospechoso fue puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación legal. / FOTO: PNC

Un presunto asaltante fue capturado este lunes, 3 de noviembre, por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en la colonia Landívar, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. El operativo se implementó en seguimiento de un robo que había ocurrido en el sector.

De acuerdo con la información compartida por la entidad de seguridad, un joven de 18 años fue despojado de sus pertenencias, incluidos 200 quetzales y un teléfono celular. Esto tras haber sido víctima de un asalto en el que un individuo lo amenazó.

De inmediato, los agentes policiales llevaron a cabo un rastreo en el área y pudieron localizar en la 6ª avenida y 0 calle de la colonia Landívar al sospechoso de cometer el hecho delictivo. Se trataba de un hombre de 33 años, a quien la víctima reconoció plenamente.

Al detenido se le incautó una pistola de gas comprimido. Además, se determinó que tiene cuatro antecedentes: uno por robo y tres por robo agravado.

