Contreras: "Espero que esa fuerza se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al país"

El Congreso de la República eligió a la junta directiva para el período 2026-2027, que estará presidida por el diputado Luis Contreras Colindres, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (CREO). Son ocho bloques legislativos los que estarán representadas en la misma.
Fue en la sesión que se realizó ayer en la tarde que se llevó a cabo la votación, después de que se presentara una moción para alterar la agenda. De esta manera, se presentó a la planilla única y se desarrolló la elección, donde 149 legisladores votaron a favor.
El legislador Contreras se refirió este miércoles, 5 de noviembre, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a su designación y compartió las bases que tiene previstas para su gestión, que iniciaría en enero del próximo año.
Al preguntarle cómo se logró la mayoría de 149 diputados para que resultara electo, el parlamentario dijo sentirse sorprendido, pues los consensos no habían alcanzado ese nivel.
"Fue un montón de votos que yo no esperaba. Creí que teníamos un consenso con 105 diputados, pero en el Congreso es normal esto. Cuando pasa del 81 hay mucha gente que se sube porque es la única alternativa que queda. Pero, hemos platicado con la mayoría. Los años que yo tengo en el Congreso me facilitan la cosa, porque los conozco casi a todos", expresó.
Acerca del respaldo recibido en la plenaria, Contreras consideró que quizá los diputados votaron a su favor porque lo conocen. Según sus palabras, saben que no hará nada en contra del Congreso, ya que "su amor por la institución" no se lo permite. También, porque quiere legislar en favor de las grandes mayorías, pues consideró que, aunque en educación el país "no está del todo mal", existen múltiples necesidades en temas de salud, infraestructura y seguridad.
Asimismo, indicó que espera que esa fuerza que se reflejó en la elección se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al país.
En cuanto a los posibles motivos de que no se haya presentado otra planilla para participar, tomando en cuenta que habían surgido incluso algunos nombres de quienes podrían aspirar a la presidencia, aseguró desconocer el tema.
El entrevistado indicó que se dio cuenta que no habría una segunda planilla hasta el momento de la sesión. "Jamás pensé que tantos diputados fueran a votar por esta propuesta (que él encabeza), pero así es el Congreso, es cambiante", dijo.
Y con respecto a comentarios que han surgido en los que se menciona que hubo una supuesta intervención de la comunidad internacional y se recurrió a "viejas prácticas" para que se llegara a concretar la elección, Contreras respondió:
"Si hubo eso, no lo sé. Yo no fui llamado por nadie. Yo ese planteamiento no lo conozco. Los que lo conocen no sé si ya lo hicieron cuando estuvieron en el poder, pero yo no lo sé. Es primera vez que participo en una junta directiva, a pesar de muchos años, solo una vez fui secretario del Congreso en tiempos de Mario Taracena".
Asimismo, consideró que algunas personas no saben perder y cuando no ganan lo que quieren optan por "despotricar" en contra de la planilla ganadora. "Es muy difícil ser un buen perdedor", expresó.