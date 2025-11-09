Capilla Santa Delfina de Signé conmemora su 75 aniversario

La Capilla Santa Delfina de Signé, un emblema espiritual de Castillo Hermanos, celebra este domingo 9 de noviembre, su 75 años de existencia.
Este recinto sagrado, inaugurado el 5 de noviembre de 1950, ha sido a lo largo de décadas un punto de encuentro para la fe y la gratitud, marcando la historia de la familia fundadora y de la comunidad que la rodea. La conmemoración no solo celebra su apertura, sino también un cuarto de siglo desde la consagración de la venerada imagen de la Virgen del Rosario.
La construcción de este recinto sagrado, concebido como un homenaje de fe y gratitud a la abuela de los fundadores, inició en 1936 con la colocación de sus primeros cimientos. El anhelo de levantar un lugar de oración para la familia y la comunidad impulsó años de esfuerzo y dedicación, que culminaron en la apertura de sus puertas.
Fue en 1950 cuando la Capilla abrió finalmente sus puertas, consolidándose como un espacio de recogimiento y devoción que ha acompañado a múltiples generaciones. Ese mismo año, se estableció la procesión anual en honor a Nuestra Señora del Rosario, una tradición que con el tiempo se ha convertido en una profunda manifestación de fe comunitaria y que sigue vigente hasta el día de hoy, uniendo a los fieles en un acto de devoción colectiva.
Virgen del Rosario
La venerada imagen de la Virgen del Rosario, que preside el Altar Mayor de la Capilla, es una obra maestra del tallador Huberto Solís Soberanis. Este trabajo artístico se inició en 1936 y se concluyó meticulosamente en octubre de 1950, reflejando la profunda devoción y habilidad del artista. Tras su finalización, la imagen tuvo una exposición pública significativa en las vitrinas del entonces famoso Almacén El Cairo, ubicado estratégicamente en la 6ª avenida y 9ª calle de la zona 1 de la capital guatemalteca, permitiendo a la ciudadanía admirarla antes de su destino final.
Días después de su exhibición, la imagen fue trasladada con solemnidad a la Basílica de Santo Domingo, donde los Padres Dominicos, conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen del Rosario, la bendijeron en una ceremonia emotiva. Finalmente, en una procesión cargada de fe y simbolismo, la escultura llegó a su destino final: el Altar Mayor de la Capilla Santa Delfina de Signé, situada en la histórica Finca El Zapote. Años más tarde, en 1964, el maestro Solís Soberanis realizó una réplica exacta de la imagen de la Virgen del Rosario, destinada específicamente para ser llevada en las procesiones anuales, asegurando así la preservación de la original.
Obras de Arte y Tradición
Entre las joyas artísticas que alberga la Capilla, destaca una escultura verdaderamente única en el mundo, inspirada en el célebre cuadro del Cristo de Velázquez. Esta fiel reproducción tridimensional de la pintura que se conserva en el prestigioso Museo del Prado, en Madrid, España, obra del afamado pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, tomó quince años en completarse, con su creación extendiéndose meticulosamente desde 1959 hasta 1974, un testimonio de paciencia y arte.
Las campanas de la Capilla, fundidas en 1946 por el reconocido campanero Timoteo Gómez Sierra, poseen una historia particular y un valor patrimonial incalculable. Gómez Sierra, quien también elaboró las campanas de la majestuosa Basílica del Señor de Esquipulas, utilizó para su creación el mismo metal que antaño formó parte de las calderas de la Casa de Cocimientos de la primera cervecería instalada en la Finca El Zapote, alrededor del año 1890. Este detalle añade un valor histórico y sentimental a cada repique, conectando el pasado industrial con la devoción espiritual.
En el año 2000, coincidiendo con el cincuentenario de la Capilla, se llevó a cabo la solemne consagración y coronación de la Santísima Virgen del Rosario, un hito de gran trascendencia espiritual. Este evento no solo honró la imagen con la máxima distinción eclesiástica, sino que también instauró la solemne procesión anual, que desde entonces se celebra con profunda devoción, reforzando el lazo de fe y la identidad de la comunidad.
Los festejos de 2025 no solo conmemorarán los 75 años de la inauguración de la Capilla, sino también el 25 aniversario de la consagración y coronación de la Virgen del Rosario. Con estas celebraciones, la Capilla Santa Delfina de Signé renueva su misión de ser un faro espiritual, uniendo tradición, fe y un profundo sentido de pertenencia para toda la familia Castillo Hermanos y su comunidad, proyectándose hacia el futuro como un símbolo inmutable de devoción y esperanza.
