 Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos
Nacionales

Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos

La empresa eléctrica activó la "condición de alerta" debido a los fuertes vientos e informó sobre afectaciones en el servicio en al menos seis municipios.

Imagen ilustrativa, de archivo: EU
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU

Los reportes con respecto a cortes de servicio de energía eléctrica se han extendido en las últimas horas. Las áreas afectadas incluyen al menos seis municipios del departamento de Guatemala y las condiciones serían resultado de los fuertes vientos.

Por medio de un comunicado, la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) se refirió a los problemas que se han presentado y dio a conocer que activó la "condición de alerta" debido a los vientos registrados este martes 11 de noviembre.

Hasta aproximadamente las 13:00 horas, se tenía reporte de afectaciones diferentes zonas de la capital y los municipios de Mixco, San José Pinula, Fraijanes, Villa Canales y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.

Ante esta situación, la entidad reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio eléctrico, y aseguró que está respondiendo de forma oportuna ante las incidencias reportadas.

"Nuestras cuadrillas trabajan en los puntos afectados para restablecer el servicio a la brevedad", aseguró la EEGSA.

