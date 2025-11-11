Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos

Los reportes con respecto a cortes de servicio de energía eléctrica se han extendido en las últimas horas. Las áreas afectadas incluyen al menos seis municipios del departamento de Guatemala y las condiciones serían resultado de los fuertes vientos.
Por medio de un comunicado, la Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) se refirió a los problemas que se han presentado y dio a conocer que activó la "condición de alerta" debido a los vientos registrados este martes 11 de noviembre.
Hasta aproximadamente las 13:00 horas, se tenía reporte de afectaciones diferentes zonas de la capital y los municipios de Mixco, San José Pinula, Fraijanes, Villa Canales y Villa Nueva, en el departamento de Guatemala.
Ante esta situación, la entidad reafirmó su compromiso con la continuidad del servicio eléctrico, y aseguró que está respondiendo de forma oportuna ante las incidencias reportadas.
"Nuestras cuadrillas trabajan en los puntos afectados para restablecer el servicio a la brevedad", aseguró la EEGSA.