Grupos de veteranos militares y expatrulleros llevan a cabo una manifestación este martes, 11 de noviembre, en las afueras del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida de la Ciudad de Guatemala. No hay paso en el sector.
Nacionales
Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras
Los exmilitares solicitan la aprobación de una iniciativa de ley que les daría acceso a ciertos beneficios económicos.
- por Nancy Alvarez
- 14:45, Nov 11 2025
