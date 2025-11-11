 Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras
Veteranos militares bloquean perímetro del Congreso y diferentes carreteras

Los exmilitares solicitan la aprobación de una iniciativa de ley que les daría acceso a ciertos beneficios económicos.

Veteranos militares mantienen una manifestación en las afueras del Congreso, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el martes 11 de noviembre de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
Veteranos militares mantienen una manifestación en las afueras del Congreso, zona 1 de la Ciudad de Guatemala, el martes 11 de noviembre de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Grupos de veteranos militares y expatrulleros llevan a cabo una manifestación este martes, 11 de noviembre, en las afueras del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida de la Ciudad de Guatemala. No hay paso en el sector.

