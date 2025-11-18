Descubren un cuerpo atado en carretera de San Raymundo

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este martes 18 de noviembre en una carretera del caserío Joloncont, aldea el Carrizal, San Raymundo, departamento de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se daba a conocer que en ese sector permanecía una persona herida y en estado inconsciente.
De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia al sector, donde los técnicos en urgencias médicas constataron que se encontraba un hombre atado de pies y manos.
"La unidad 1349 fue destacada hacia el lugar y al evaluar a esta persona determinó que ya no contaba con signos vitales", dijo un portavoz de la institución.
El fallecido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar. Solo se conoció que viste tenis negros, playera negra y sudadero negro.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y cerraron el área para quedar a la espera de que llegaran los fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.
Descubren cuerpo de mujer en río de Coatepeque, Quetzaltenango
En un río en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, fue localizado el pasado 6 de noviembre el cuerpo sin vida de una mujer que permanecía envuelto en sábanas. Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en aparente estado de gestación.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar después de ser alertados por los transeúntes con respecto a un bulto sospechoso que había sido observado en el cauce de este cuerpo de agua.
Tras hacer una verificación en el área, los socorristas determinaron que efectivamente se encontraba en el lugar la persona y, al evaluarla, constataron que ya no contaba con signos vitales.
"El personal de la estación de Coatepeque que atendió esta emergencia les notificó el caso a las autoridades correspondientes", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Las causas de la muerte y la identidad de la víctima aún no han sido determinadas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7