 Descubren un cuerpo atado en carretera de San Raymundo
Nacionales

Hallan cuerpo en carretera de San Raymundo, Guatemala

La víctima estaba atada de pies y manos.

El cuerpo fue abandonado en una carretera del caserío Joloncont, aldea el Carrizal, San Raymundo., Bomberos Voluntarios
El cuerpo fue abandonado en una carretera del caserío Joloncont, aldea el Carrizal, San Raymundo. / FOTO: Bomberos Voluntarios

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la mañana de este martes 18 de noviembre en una carretera del caserío Joloncont, aldea el Carrizal, San Raymundo, departamento de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se daba a conocer que en ese sector permanecía una persona herida y en estado inconsciente.

De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia al sector, donde los técnicos en urgencias médicas constataron que se encontraba un hombre atado de pies y manos.

"La unidad 1349 fue destacada hacia el lugar y al evaluar a esta persona determinó que ya no contaba con signos vitales", dijo un portavoz de la institución.

El fallecido no pudo ser identificado, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar. Solo se conoció que viste tenis negros, playera negra y sudadero negro.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y cerraron el área para quedar a la espera de que llegaran los fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

