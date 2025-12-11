Alerta Vial en zona 10 por procesión del Rezado de Guadalupe

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala emitieron una alerta vial tomando en cuenta que este jueves, 11 de diciembre, se tendrá el recorrido del rezado de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, "la Reina de la Villa".
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, detalló que a partir de las 11:00 horas se inician los preparativos para que la procesión salga a las calles para recorrer diferentes áreas de la zona 10 y puntos aledaños.
En ese contexto, hizo un llamado a los usuarios para estar atentos, conducir con precaución y atender las instrucciones que se brinden en su momento.
El cortejo procesional atravesará el bulevar Los Próceres y, en general, abarca desde la 20 hasta la 17 calle. Se moviliza aproximadamente desde la diagonal 6 de la zona 10 hasta las inmediaciones de la 13 avenida.
De acuerdo con el funcionario municipal, en ese cuadrante podría haber una intervención en el tránsito, principalmente desde las 12:30 horas, cuando está prevista la salida de la procesión.
Ante esta situación, se reiteró la importancia de tener precaución y respetar las indicaciones de la PMT, así como seguir la información en redes sociales oficiales de la comuna.
Anuncian cierres viales por actividades del Día de la Virgen de Guadalupe
Las autoridades de tránsito dieron a conocer que se tiene previsto implementar una serie de desvíos y cierres viales en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala debido a las actividades que se realizan por el Día de la Virgen de Guadalupe, que se conmemora cada 12 de diciembre.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, explicó que a partir de las 20:00 horas del miércoles se inició el proceso de instalación de ventas en el perímetro del templo, ubicado en la 1ª avenida y 8ª calle, por lo que se trasladó el mobiliario respectivo.
Mientras tanto, se espera un cierre parcial desde hoy, ya que solo habrá un carril habilitado en los alrededores y frente a la Iglesia para el paso de vehículos.
Asimismo, desde horas de la noche de este jueves, 11 de diciembre, se iniciará el cierre total desde el área de la Avenida Elena hasta la 3ª avenida, entre 9ª calle "A" y 6ª calle de la zona 1, el cual se mantendrá durante todo el viernes 12, que es el día de la celebración católica.