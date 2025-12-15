 Ambiente frío prevalecerá está semana
Nacionales

Ambiente frío prevalecerá está semana

El Insivumeh no descarta lluvias durante el inicio de está semana.

Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente y proteger a los niños y personas mayores ante los cambios de temperaturas., Foto MAGA
Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente y proteger a los niños y personas mayores ante los cambios de temperaturas. / FOTO: Foto MAGA

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del lunes 15 al viernes 19 de diciembre, se mantendrá un ambiente frío con viento de moderado a fuerte, presencia de niebla o neblina en horas de la madrugada y noche, así como períodos parcialmente nublados en gran parte del país.

Conred indicó que de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en la Meseta Central, se presentará nubosidad variable con posibles lluvias al inicio y final del día, además de viento moderado, principalmente a inicios de la semana.

De acuerdo con el reporte del Insivumeh, en los Altiplanos Central y Occidental se mantendrán ambientes fríos durante la noche y madrugada.

Mientras que para las regiones del Norte, Alta Verapaz, Caribe y Franja Transversal del Norte, se esperan períodos nublados con lluvias dispersas, principalmente en horas de la tarde y noche, acompañadas ocasionalmente de actividad eléctrica.

En la región del Pacífico y en el Motagua y Valles del Oriente, existe posibilidad de lluvias aisladas, especialmente en zonas montañosas.

Emergencias durante temporada fría

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que han sido atendidas 78 emergencias, asociadas a frentes fríos y lluvias, dejando más de 7 mil personas afectadas y un total de 18 personas albergadas.

Para la atención de los ciudadanos durante la actual época fría se mantienen acciones de respuesta por parte del Sistema CONRED en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta (PNR) y el Análisis de Escenarios por Época Fría.

De igual forma, se mantienen habilitados los siguientes albergues:

  • Iglesia Jehova Makadesh, zona 4 de Totonicapán.
  • Campo de la feria Los Olivos, zona 4 de Huehuetenango.
  • Salón El Gallito, zona 3 del barrio El Gallito, Guatemala.

Los centros en mención funcionan en horario de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana del día siguiente. En caso de identificar a personas vulnerables al descenso de temperatura, la población puede reportar a los cuerpos de socorro para garantizar su traslado a un albergue habilitado, donde podrán ser resguardadas del frío.

Incendio consume oficinas en parque central de Retalhuleu

Los cuerpos de socorro trabajan en el área afectada para controlar las llamas.

