 Cuatro detenidos y decomiso de armas tras operativo en Villa Canales
Nacionales

Las armas localizadas son de uso exclusivo del Ejército.

Cuatro personas fueron detenidas en el marco del operativo en Santa Elena Barillas, Villa Canales., PNC
Cuatro personas fueron detenidas en el marco del operativo en Santa Elena Barillas, Villa Canales. / FOTO: PNC

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) capturaron a cuatro personas y localizaron armamento de uso exclusivo del Ejército de Guatemala en el marco de un operativo realizado en la 2ª calle y 6ª avenida, zona 1 de Santa Elena Barillas, en el municipio de Villa Canales, Guatemala.

De acuerdo con las autoridades, en la vivienda fueron encontradas tres carabinas, dos de calibre .223 y una de 9mm. Se determinó que una de estas armas fue robada el 6 de enero del 2025 en Agua Blanca, Jutiapa. También fueron decomisadas tres pistolas calibre 9mm. con su respectiva tenencia, 16 tolvas, 426 municiones de diferentes calibres, al igual que cuatro onzas de cocaína, 13 mil 290 quetzales en efectivo y ocho teléfonos celulares.

Detenidos

Como resultado del allanamiento que se llevó a cabo en las últimas horas, la PNC reportó cuatro personas capturadas por estar señaladas de varios delitos. Se trata de:

  • Juan Manuel Barrientos Mancilla, de 48 años de edad, señalado de facilitación de medios, tenencia ilegal de arma de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de fuerza de seguridad y orden público del estado, explosivos armas químicas y biológicas atómicas trampas bélicas y armas experimentales.
  • Lesbia Lesseth García Morales, de 43 años, por el delito deposito Ilegal de arma de fuego, bélicas o usos exclusivos del ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del estado, explosivos armas químicas, biológicas atómicas trampas bélicas y armas experimentales.
  • Wilson Galindo, de 28 años, capturado en flagrancia.
  • Haroldo Ixim, de 34 años, capturado en flagrancia.

