 Vehículo atropella a peatón e impacta contra una vivienda en colonia Santa Fe
Nacionales

Vehículo atropella a peatón e impacta contra una vivienda en colonia Santa Fe

Momentos antes un bus se encunetó en dirección a Boca del Monte, por lo que ambos accidentes impactan en la movilidad del sector.

El vehículo impactó contra una vivienda. , Foto Bomberos Municipales
El vehículo impactó contra una vivienda. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

El conductor de un automóvil atropelló a una persona y chocó contra un inmueble de la 28 calle y 12 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, la tarde este jueves 18 de diciembre, informaron los Bomberos Municipales. 

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Municipales en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, a su llegada localizaron a una persona que ya no contaba con signos vitales y había fallecido a consecuencia de politraumatismo.

En el lugar se localizó un vehículo empotrado de una vivienda, detallaron los socorristas.

Este accidente de tránsito complica aún más la circulación vehicular en el sector, debido que momentos antes, un bus cayó a una cuenta en la subida hacia Boca del Monte, Villa Canales. 

Dicho bus encunetado, obligó a las autoridades a reducri los carriles en dicha dirección, mientras se coordina la grúa. 

