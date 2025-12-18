Vehículo atropella a peatón e impacta contra una vivienda en colonia Santa Fe

El conductor de un automóvil atropelló a una persona y chocó contra un inmueble de la 28 calle y 12 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 de la Ciudad de Guatemala, la tarde este jueves 18 de diciembre, informaron los Bomberos Municipales.
Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos Municipales en respuesta a múltiples llamadas de auxilio, a su llegada localizaron a una persona que ya no contaba con signos vitales y había fallecido a consecuencia de politraumatismo.
En el lugar se localizó un vehículo empotrado de una vivienda, detallaron los socorristas.
Este accidente de tránsito complica aún más la circulación vehicular en el sector, debido que momentos antes, un bus cayó a una cuenta en la subida hacia Boca del Monte, Villa Canales.
Dicho bus encunetado, obligó a las autoridades a reducri los carriles en dicha dirección, mientras se coordina la grúa.