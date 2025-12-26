 Anuncian labores para retirar pasarela en la Aguilar Batres
Nacionales

El sábado realizarán trabajos para retirar una pasarela en la Calzada Raúl Aguilar Batres

La estructura metálica resultó con daños después de un accidente de tránsito de un tráiler, hace dos meses.

La estructura se dañó hace dos meses en un accidente de transporte pesado., Captura de pantalla.
La estructura se dañó hace dos meses en un accidente de transporte pesado. / FOTO: Captura de pantalla.

Autoridades de tránsito advirtieron este viernes, que "el próximo sábado" se iniciarán los trabajos para el retiro de una pasarela en la Calzada Raúl Aguilar Batres y 38 calle. La vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), Dalia Santos, explicó que las labores empezarán a ejecutarse durante la noche del sábado, aunque esta mañana no reportó ninguna complicación en su sector.

La Comunicadora especificó que el área dañada de esta pasarela se ubica en la pista con dirección a la Ciudad de Guatemala, pero que las labores serán nocturnas. Añadió que el desmontaje de la misma, en su momento, necesitará que se hagan cierres vehiculares, por lo que su PMT estará lista para dar apoyo en el lugar.

Asimismo, la portavoz vial consideró que los trabajos en la Aguilar Batres empezarán a las 20:00 horas del sábado y terminarán a eso de las 4:00 de la madrugada del próximo domingo. Por esa razón, pidió a los conductores tener precaución al conducirse por el área.
La vocera explicó que los trabajadores del área empezarán a desmontar las pantallas luminosas, vidrios y otros accesorios del referido paso aéreo. Sin embargo, aclaró que las labores están programadas para la noche del sábado.

Cierres totales por retiro de pasarela

Santos aseguró que los cierres en la Aguilar Batres por el retiro de la pasarela serán totales, por lo que pidió a los conductores usar vías alternas y respetar las instrucciones de los agentes de la PMT de turno ese día.

La comunicadora informó que el día de los trabajos, la PMT de Villa Nueva ayudará a los vecinos instalando señales temporales de tránsito, con el fin de que ningún vecino salga dañado en su integridad física. En este tema se refirió a los automovilistas y peatones, pidiendo que todos tomen sus precauciones y obedezcan las instrucciones del personal de la PM.

