Cómo tus finanzas afectan tu salud física y mental

En las celebraciones de fin de año, las familias guatemaltecas experimentan un aumento significativo en sus gastos, impulsados no solo por la compra de obsequios sino también por el pago de deudas y la planificación de cuotas escolares.
El manejo irresponsable de las finanzas personales, especialmente en estas fechas, puede tener efectos directos en la salud física y mental, advierte Abiel Estuardo Hernández, jefe del Departamento de Inversiones de la Subgerencia Financiera del IGSS.
La salud financiera se define como la capacidad de gestionar ingresos, egresos y ahorros de manera equilibrada, permitiendo cubrir necesidades inmediatas, afrontar imprevistos y proyectar el bienestar a largo plazo con estabilidad y tranquilidad. Hernández resalta que el estrés vinculado a las preocupaciones económicas suele manifestarse en ansiedad, insomnio, depresión y en padecimientos crónicos.
Reglas básicas
Para mantener unas finanzas saludables, expertos recomiendan la aplicación de la regla 50-30-20. Esta herramienta sugiere destinar el 50% de los ingresos a gastos esenciales, como alimentación, vivienda o servicios básicos; un 30% para gastos personales, actividades variables y el pago de deudas; y reservar el 20% restante para el ahorro. Estos porcentajes son flexibles y pueden adaptarse a la realidad de cada persona o familia, enfatizó Hernández.
Fin año
La época navideña y de Año Nuevo representa un reto para quienes buscan estabilidad financiera. El control del presupuesto resulta esencial para no caer en gastos innecesarios ni abusar del crédito. Especialistas sugieren limitar el uso de tarjetas a montos que realmente se puedan pagar en el corto plazo, planear cuidadosamente las compras y priorizar las verdaderas necesidades sobre los deseos impulsivos que suelen aparecer durante estas fiestas.
- Mantén un control estricto del presupuesto.
- Evita gastos innecesarios durante las fiestas.
- No excedas el uso de tarjetas de crédito.
- Planifica tus compras y prioriza las necesidades reales.
- Aleja las decisiones impulsivas para iniciar el año con estabilidad financiera.
Bienestar financiero
Según Hernández, el camino hacia la seguridad financiera implica adoptar hábitos responsables. Administrar correctamente el dinero y vivir dentro de las posibilidades son prácticas cruciales para lograr tranquilidad y seguridad. Llevar un registro detallado del presupuesto, ahorrar de manera constante y contar con un fondo de emergencias son pasos claves en la construcción de una economía personal o familiar sólida. Pensar en el futuro y reservar parte del ingreso para el retiro o imprevistos refuerza este enfoque de prevención.
Adquirir estos hábitos no solo permite superar con éxito la temporada de fin de año, sino que también sienta las bases para un porvenir financiero más estable. La educación y disciplina en temas de ahorro, control de gasto y previsión frente a emergencias marcan la diferencia entre la incertidumbre y el bienestar, tanto a nivel económico como en el estado físico y mental de las personas.
Con información del IGSS*