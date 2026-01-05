Capturan a supuesto líder religioso

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron la tarde de este lunes 5 de enero, a un presunto líder religioso en el kilómetro 82 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
El supuesto líder religioso fue identificado como Rodolfo Romero Rivas, de 64 años, quien es requerido por los delitos de hurto agravado y encubrimiento propio.
Romero Ríos cuenta con 19 antecedentes y era buscado por tener tres órdenes de aprehensión: una por hurto agravado, en agosto del año 2025 por un juzgado de Jalapa y dos órdenes más por encubrimiento propio, de mayo y julio del mismo año, emitidas por juzgados de Izabal y Jutiapa.
El detenido tiene 19 antecedentes desde 1983 a la fecha, por los delitos de robo agravado, robo en grabado de tentativa, intento de robo, hurto, hurto de semoviente, hurto grado de tentativa, allanamiento de morada, allanamiento, ebriedad y escándalo.
Según manifestaron los captores, este individuo para evitar de ser identificado y capturado se hacía pasar por líder religioso en los distintos departamento de oriente.
Otra captura
Wilmer "N", de 23 años, fue capturado en la colonia Lavarreda, zona 18, por lavado de dinero u otros activos y estafa propia, según orden girada el 28 de octubre del año 2025 por un juzgado de Chiquimula.
De acuerdo a las investigaciones este hombre en febrero del año 2025, fue detenido por los mismos delitos, pero recobró su libertad y hoy nuevamente es puesto ante la justicia.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*