Juzgado aplaza audiencia por caso de motorista en zona 9

El Juzgado Segundo Penal suspendió la audiencia de etapa intermedia de Carlos Ovidio Acevedo, procesado por embestir en varias ocasiones a un motorista en la zona 9 capitalina. El motivo es que el titular de ese órgano jurisdiccional, Maximino Morales, se encuentra de vacaciones.
De acuerdo con la información compartida al respecto, el descanso del togado corresponde al período que les otorga el Organismo Judicial a sus trabajadores y será hasta el 18 de enero que estaría retomando labores.
Hasta ahora, no se ha fijado una fecha específica para la audiencia que estaba prevista para este jueves 8 de enero. Será hasta que Morales regrese a la judicatura que correspondería programar nuevamente la diligencia de etapa intermedia.
Acevedo enfrenta proceso penal por su implicación en un caso en el que el motorista Larkin Morales fue atropellado y perdió la pierna debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.
Inicialmente, el sindicado fue ligado a proceso por el delito de lesiones graves y permanecía en libertad condicional; sin embargo, tras hacer el análisis correspondiente del caso y ante gestiones de la fiscalía, la Sala Tercera de Apelaciones modificó la situación legal de Acevedo Navas para que fuera investigado por el cargo de homicidio en grado de tentativa y fuera enviado a prisión.
Al darle cumplimiento al fallo de la sala, el juzgado Segundo ordenó el ingreso del señalado al centro de detención preventiva para varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. La defensa buscaba que se le trasladara a Mariscal Zavala, pero su petición no fue admitida.
Apto para permanecer en prisión
En su momento, el juzgado a cargo del caso ordenó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evaluara al sindicado para conocer su estado de salud, ya que la defensa ha argumentado que padece de varias enfermedades.
De acuerdo con el informe emitido por la entidad, los peritos determinaron que esta persona está clínicamente estable para guardar prisión preventiva.
A finales de septiembre de 2025, el sindicado se conducía a bordo de un vehículo en un sector de la zona 9 capitalina. En el momento en el que tanto él como otros conductores, incluida la víctima, esperaban el cambio de señalización del semáforo para poder avanzar, de repente puso en marcha su vehículo y embistió en varias ocasiones al joven motorista, a quien le causó graves lesiones. Las investigaciones del caso siguen en desarrollo.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7