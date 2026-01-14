 Anuncian desvíos por trabajos en conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango
Anuncian desvíos por trabajos en conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango

A partir de este jueves al circulación vehicular será dirigida al paso provisional, por lo que recomiendan precaución a los usuarios de dicha ruta.

Brigadas de Provial brindan seguridad vial y alternan el paso de vehículos debido a trabajos en carretera en el km 189 de la ruta CITO-180, Foto Provial
Brigadas de Provial brindan seguridad vial y alternan el paso de vehículos debido a trabajos en carretera en el km 189 de la ruta CITO-180 / FOTO: Foto Provial

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que realizará desvíos vehiculares, debido a trabajados de reparación por socavamiento en el kilómetro 189, de la ruta Cito conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango.

La circulación vial a partir de este jueves 15 de enero, a las 10:00 A.M.m será por el paso provisional habilitado para dicho efecto.

Si viaja hacia Quetzaltenango, deberá tomar el paso provisional en el kilómetro 187.6; mientras que, si viaja a Retalhuleu, el desvío estará en el kilómetro 189.4. En el lugar se tendrá la debida señalización circunstancial para orientar a los conductores.

Las autoridades pidieron a los usuarios de esta ruta conducir con precaución y moderar la velocidad al transitar por el paso provisional.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) mantiene un puesto de control y regulación en el sector, por lo que también recomendaron atender las recomendaciones de los agentes y la señalización respectiva. 

Incautan una granada de fragmentación durante requisa en Pavón

Las autoridades además trasladaron a cuatro privados de libertad a otras cárceles.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

