Anuncian desvíos por trabajos en conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que realizará desvíos vehiculares, debido a trabajados de reparación por socavamiento en el kilómetro 189, de la ruta Cito conexión entre Retalhuleu y Quetzaltenango.
La circulación vial a partir de este jueves 15 de enero, a las 10:00 A.M.m será por el paso provisional habilitado para dicho efecto.
Si viaja hacia Quetzaltenango, deberá tomar el paso provisional en el kilómetro 187.6; mientras que, si viaja a Retalhuleu, el desvío estará en el kilómetro 189.4. En el lugar se tendrá la debida señalización circunstancial para orientar a los conductores.
Las autoridades pidieron a los usuarios de esta ruta conducir con precaución y moderar la velocidad al transitar por el paso provisional.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) mantiene un puesto de control y regulación en el sector, por lo que también recomendaron atender las recomendaciones de los agentes y la señalización respectiva.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*