Incendio consume ferretería y fábrica de pirotecnia

Una explosión se registró en horas de la tarde de este jueves, 15 de enero, en una fábrica y bodega de productos de pirotecnia ubicada en la entrada principal del municipio de San Raymundo, Guatemala. El incendio que se desató también afectó una ferretería.
Los Bomberos Voluntarios informaron que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a una emergencia que se estaba presentando en el mencionado sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades contra incendios y de abastecimiento.
Los técnicos en urgencias médicas de las 37 y 115 compañías empezaron a trabajar en el área, pero al observar la magnitud del fuego que continuaba arrasando con los locales comerciales, el comandante de incidentes a cargo de la atención de la emergencia decidió solicitar apoyo.
"Se requirió apoyo a tres compañías más para atacar el fuego inmediatamente y evitar que se propagara a casas y comercios vecinos. Para sofocar las llamas fue necesario aplicar 4 mil 250 galones de agua", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
Indicó que el incendio, del cual no se han determinado las causas, afectó los inmuebles donde funcionaban la venta de productos ferreteros y el área donde permanecía la pirotecnia.
De manera preliminar se informó que el incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas no han sido cuantificadas.