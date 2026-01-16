 Suman 12 los casos de sarampión en Guatemala
Nacionales

Suman 12 los casos de sarampión en Guatemala

La cartera de salud mantiene medidas ante los contagios detectados.

Un paciente evaluado por riesgo de sarampión., Ilustrativa de archivo
Un paciente evaluado por riesgo de sarampión.

El Ministro de Salud, Joaquin Barnoya, aseguró la cartera que dirige está haciendo las acciones necesarias para controlar el brote de sarampión que se registra en el país.

Además, confirmó que actualmente se han diagnosticado 12 casos positivos en los departamentos de Sololá (foco de la enfermedad), Guatemala, Petén, Izabal y Escuintla (nuevo caso).

Medidas por circulación del sarampión en Guatemala

Las autoridades de Salud indicaron que, en coordinación con las autoridades de salud locales y representantes de la congregación religiosa, se tomaron medidas en respuesta a la circulación del virus del sarampión en el país, entre estas:

Visita domiciliaria y entrevistas a las familias y contactos directos a quienes se les pondrá en aislamiento domiciliario hasta 21 días posteriores a la última exposición.Búsqueda activa comunitaria en el área de residencias de los participantes.Análisis de muestras adicionales de casos sospechosos y vigilancia epidemiológica exhaustiva.Vacunación contra sarampión a los contactos cercanos que no cumplan con los requisitos de inmunidad o desconozcan su estatus vacunal.

Acerca de la enfermedad

El Ministerio de Salud informó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación. Sus principales síntomas se desarrollan entre 7 y 21 días después de la exposición e incluyen fiebre, erupción cutánea, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

La institución señaló que, ante la presencia de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al servicio de salud más cercano y evitar el contacto con otras personas, manteniendo aislamiento domiciliario como medida fundamental para prevenir la transmisión de la enfermedad.

