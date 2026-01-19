 Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martes
Nacionales

Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martes

Fue levantada la suspensión de actividades que se mantuvo en todo el país tras los ataques contra policías.

Estudiantes ingresan al primer día de clases en la Escuela para Niñas Manuel Cabral, en zona 1 capitalina., Omar Solís/Emisoras Unidas
Estudiantes ingresan al primer día de clases en la Escuela para Niñas Manuel Cabral, en zona 1 capitalina. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que, a partir del martes 20 de enero, se reanudarán las clases presenciales. De esta manera, se levantó la suspensión que se aplicó a nivel nacional derivado de la situación de violencia en el marco de la cual murieron nueve policías.

La cartera indicó en un comunicado que, en atención a las disposiciones y lineamientos de seguridad emitidos por las autoridades correspondientes, se estarían retomando las clases con normalidad en todo el país.

Esta disposición se aplica para los centros educativos privados, por cooperativa y municipales cuyos ciclos escolares de encuentran en curso.

El Mineduc aseguró que mantiene coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública y reitera el llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

