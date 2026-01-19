Mineduc anuncia regreso a clases presenciales desde este martes

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que, a partir del martes 20 de enero, se reanudarán las clases presenciales. De esta manera, se levantó la suspensión que se aplicó a nivel nacional derivado de la situación de violencia en el marco de la cual murieron nueve policías.
La cartera indicó en un comunicado que, en atención a las disposiciones y lineamientos de seguridad emitidos por las autoridades correspondientes, se estarían retomando las clases con normalidad en todo el país.
Esta disposición se aplica para los centros educativos privados, por cooperativa y municipales cuyos ciclos escolares de encuentran en curso.
El Mineduc aseguró que mantiene coordinación con las instituciones responsables de la seguridad pública y reitera el llamado a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales.