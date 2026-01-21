 Estado de Sitio: PNC y Ejército refuerzan patrullajes
Nacionales

PNC y Ejército intensifican patrullajes en el marco del estado de Sitio

Las acciones de seguridad se llevan a cabo en diferentes puntos del país.

Compartir:
Operativos combinados de policías y militares en el marco del Estado de Sitio en Guatemala, 21 de enero 2026., PNC
Operativos combinados de policías y militares en el marco del Estado de Sitio en Guatemala, 21 de enero 2026. / FOTO: PNC

Las autoridades dieron a conocer este miércoles, 21 de enero, que reforzaron los dispositivos de seguridad ciudadana y los patrullajes combinados en diferentes puntos del país como parte de las medidas implementadas en el marco del Estado de Sitio.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ejército de Guatemala mantienen presencia en las calles, donde se llevan a cabo procesos de verificación de identidad de las personas, entre otras acciones.

Algunos de los puntos donde se observa presencia de las fuerzas de seguridad y castrense son Bárcena, Villa Nueva; la zona 18 de la Ciudad de Guatemala; y la avenida Elena, zona 3 capitalina, donde fueron instalados puestos de registro.

El subcomisario Darwin Fuentes, jefe de la Comisaría 11 de la PNC, quien se mantiene presente en el último de los sectores mencionados, indicó que están realizando estos operativos interinstitucionales con el objetivo de incautar armas, droga y poder ubicar vehículos y motocicletas robados.

"Esto se hace para darle cumplimiento a todas las instrucciones de trabajo por el Estado de Sitio y poder minimizar la incidencia criminal que se da en este sector. La PNC desde temprano está trabajando para prestar una mejor seguridad a la población", expresó.

Mientras tanto, desde la zona 18, el inspector de PNC, Fernando Cruz, dijo que también se están se desarrollando operativos móviles en extremos de buses para obtener resultados positivos y evitar hechos que atenten contra la vida e integridad física de las personas.

Más sobre los operativos combinados

El presidente Bernardo Arévalo dijo que se han redoblado los esfuerzos en materia de seguridad, por lo que se llevan a cabo entre operativos conjuntos de la PNC y el Ejército en zonas vulnerables de Guatemala y otros seis departamentos.

En el marco del Estado de Sitio, se cumple con una serie de medidas, incluidas:

  • Realizar incursiones en callejones de difícil acceso.
  • Operativos en diversas colonias.
  • Identificación a personas individuales y verificación de documentos sobre vehículos y motocicletas.

Arévalo añadió que los equipos de fuerzas de seguridad y castrenses no solo mantienen presencia en las calles, sino que también colaboran en la vigilancia y el control de los centros penitenciario.

En Portada

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillast
Nacionales

Gobierno comparte resultados del Estado de Sitio y reitera que no negociará con las pandillas

09:12 AM, Ene 21
EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundialt
Deportes

EE. UU. activa un sistema especial de visados para el Mundial

08:56 AM, Ene 21
Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexiónt
Nacionales

Ataques contra PNC: Audiencia aplazada por problemas de conexión

10:04 AM, Ene 21
Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira globalt
Farándula

Fátima Bosch, Miss Universe, elige Guatemala como punto de partida de su gira global

09:20 AM, Ene 21

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Noticias de GuatemalaDonald TrumpFútbolPNCReal MadridVenezuelaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos