Estado de Sitio: PNC y Ejército refuerzan patrullajes

Las autoridades dieron a conocer este miércoles, 21 de enero, que reforzaron los dispositivos de seguridad ciudadana y los patrullajes combinados en diferentes puntos del país como parte de las medidas implementadas en el marco del Estado de Sitio.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ejército de Guatemala mantienen presencia en las calles, donde se llevan a cabo procesos de verificación de identidad de las personas, entre otras acciones.
Algunos de los puntos donde se observa presencia de las fuerzas de seguridad y castrense son Bárcena, Villa Nueva; la zona 18 de la Ciudad de Guatemala; y la avenida Elena, zona 3 capitalina, donde fueron instalados puestos de registro.
El subcomisario Darwin Fuentes, jefe de la Comisaría 11 de la PNC, quien se mantiene presente en el último de los sectores mencionados, indicó que están realizando estos operativos interinstitucionales con el objetivo de incautar armas, droga y poder ubicar vehículos y motocicletas robados.
"Esto se hace para darle cumplimiento a todas las instrucciones de trabajo por el Estado de Sitio y poder minimizar la incidencia criminal que se da en este sector. La PNC desde temprano está trabajando para prestar una mejor seguridad a la población", expresó.
Mientras tanto, desde la zona 18, el inspector de PNC, Fernando Cruz, dijo que también se están se desarrollando operativos móviles en extremos de buses para obtener resultados positivos y evitar hechos que atenten contra la vida e integridad física de las personas.
Más sobre los operativos combinados
El presidente Bernardo Arévalo dijo que se han redoblado los esfuerzos en materia de seguridad, por lo que se llevan a cabo entre operativos conjuntos de la PNC y el Ejército en zonas vulnerables de Guatemala y otros seis departamentos.
En el marco del Estado de Sitio, se cumple con una serie de medidas, incluidas:
- Realizar incursiones en callejones de difícil acceso.
- Operativos en diversas colonias.
- Identificación a personas individuales y verificación de documentos sobre vehículos y motocicletas.
Arévalo añadió que los equipos de fuerzas de seguridad y castrenses no solo mantienen presencia en las calles, sino que también colaboran en la vigilancia y el control de los centros penitenciario.