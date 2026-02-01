Decomisan 61 máquinas tragamonedas en varios operativos

El Ministerio Público (MP) reportó este domingo (01/02/2026) que durante varios allanamientos logró decomisar 61 máquinas tragamonedas y otros ilícitos en Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. El ente investigador indicó que en ese lugar desarrollaron 28 allanamientos ejecutados la tarde del sábado, con dirección de la Agencia Fiscal de la localidad.
El MP añadió que las acciones se hicieron en coordinación con la Fiscalía Regional III Norte. "Como resultado se coordinó la aprehensión de Ricardo B., en el kilómetro 405, entrada al municipio", añadieron.
El ente investigador agregó que el detenido fue identificado y se logró establecer que tenía una orden de captura pendiente de ejecución por el delito de deserción.
Asimismo, la fiscalía reportó que se logró la incautación de 61 máquinas tragamonedas y otros ilícitos como nueve recipientes plásticos con cocaína y Q56 mil 933.25 en efectivo.
Máquinas tragamonedas buscadas en 10 barrios
El ente investigador informó, al momento de ejecutar las diligencias, que hacía investigaciones en inmuebles ubicados en diez barrios de la localidad antes descrita y en la aldea San Benito, Petén. El MP agregó que las acciones fueron parte de un proceso de seguimiento a investigaciones que permitieron establecer actividades ilícitas en las ubicaciones allanadas.
Además, describieron que las acciones se realizaron en esos locales, por denuncias acerca de actividades ilícitas. En las denuncias figuraron denuncias de ventas de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y de máquinas tragamonedas, entre otras.
"El objetivo es hallar y secuestrar cualquier objeto que constituya delito y ejecutar capturas en flagrancia", precisaron.
Las autoridades no descartaron que este tipo de acciones sigan siendo ejecutadas en otros lugares, con base a las denuncias que reciben.
