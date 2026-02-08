 Los furgones se ubican en Renovación 1, corrigen autoridades
Nacionales

Los furgones se ubican en Renovación 1, corrigen autoridades

Originalmente, las autoridades habían reportado que las celdas estaban en otro penal, siempre del departamento de Escuintla, pero hicieron la aclaración.

Compartir:
-
Varios líderes pandilleros fueron trasladados a celdas instaladas en Renovación 1. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Ministerio de Gobernación informó este domingo (08/02/2026) que las celdas construidas a base de furgones, a donde fueron trasladados varios líderes pandilleros, fue construida en la cárcel Renovación 1 y no en la Granja Penal Canadá, como se informó durante la mañana.

La entidad aclaró que al inicio se reportó el traslado a la Granja Penal Canadá debido a una confusión, pero reiteró que los privados de libertad permanecen en Renovación 1, en donde las instalaciones principales serán remozadas porque fueron seriamente afectada por el incendio y motín que empezó el 17 de enero de este año y finalizó al día siguiente.

Fue el presidente, Bernardo Arévalo, quien confirmó el traslado de los reclusos aseverando que los "se acabaron los privilegios". Además, el mandatario señaló que los reclusos se toparon con un gobierno que no cede a sus demandas.

Querían cama `king size’, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede", escribió Arévalo.

Posteriormente, las autoridades comunicaron que en el lugar instalaron cinco furgones que fueron reparados y reforzados para ser utilizados en el área. Describieron que el lugar en el que instalaron las nuevas celdas mide 550 metros cuadrados, aproximadamente.

Añadieron que cada furgón tiene 10 ventanas reforzadas con barrotes, cinco de cada lado y que al frente de los mismos instalaron un sistema de control para el ingreso y salida.

En este tema consulte: Una de las imágenes, captada desde el aire, muestra que los furgones tienen barrotes de seguridad en la parte frontal.

Fotos: Revelan nuevos detalles del traslado a la Granja Penal Canadá

Una de las imágenes, captada desde el aire, muestra que los furgones tienen barrotes de seguridad en la parte frontal.

Celdas de Renovación 1 sin electricidad

En una publicación por medio de canales oficiales, el Sistema Penitenciario informó que el área a la que fueron trasladados los reos no cuenta con servicio de electricidad. La dependencia agregó que el operativo en Renovación 1 fue ejecutado por una Fuerza Élite con apoyo de la PNC y del Ejército de Guatemala.

Las acciones permitieron el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, incluido un cabecilla del Barrio 18, informaron.

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos