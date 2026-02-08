Los furgones se ubican en Renovación 1, corrigen autoridades

El Ministerio de Gobernación informó este domingo (08/02/2026) que las celdas construidas a base de furgones, a donde fueron trasladados varios líderes pandilleros, fue construida en la cárcel Renovación 1 y no en la Granja Penal Canadá, como se informó durante la mañana.
La entidad aclaró que al inicio se reportó el traslado a la Granja Penal Canadá debido a una confusión, pero reiteró que los privados de libertad permanecen en Renovación 1, en donde las instalaciones principales serán remozadas porque fueron seriamente afectada por el incendio y motín que empezó el 17 de enero de este año y finalizó al día siguiente.
Fue el presidente, Bernardo Arévalo, quien confirmó el traslado de los reclusos aseverando que los "se acabaron los privilegios". Además, el mandatario señaló que los reclusos se toparon con un gobierno que no cede a sus demandas.
Querían cama `king size’, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede", escribió Arévalo.
Posteriormente, las autoridades comunicaron que en el lugar instalaron cinco furgones que fueron reparados y reforzados para ser utilizados en el área. Describieron que el lugar en el que instalaron las nuevas celdas mide 550 metros cuadrados, aproximadamente.
Añadieron que cada furgón tiene 10 ventanas reforzadas con barrotes, cinco de cada lado y que al frente de los mismos instalaron un sistema de control para el ingreso y salida.
En este tema consulte: Una de las imágenes, captada desde el aire, muestra que los furgones tienen barrotes de seguridad en la parte frontal.
Celdas de Renovación 1 sin electricidad
En una publicación por medio de canales oficiales, el Sistema Penitenciario informó que el área a la que fueron trasladados los reos no cuenta con servicio de electricidad. La dependencia agregó que el operativo en Renovación 1 fue ejecutado por una Fuerza Élite con apoyo de la PNC y del Ejército de Guatemala.
Las acciones permitieron el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad, incluido un cabecilla del Barrio 18, informaron.