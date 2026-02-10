 Ejército rescata a extranjero
Nacionales

Ejército rescata a extranjero

Un velero se hundió debido a desperfectos mecánicos en aguas del Caribe.

El velero presentó mayores daños estructurales y posteriormente se hundió., Foto Ejército
El velero presentó mayores daños estructurales y posteriormente se hundió. / FOTO: Foto Ejército

Personal del Comando Naval del Caribe del Ejército de Guatemala, realizó una operación de búsqueda y salvamento en aguas del Caribe guatemalteco, luego de recibir una llamada de auxilio por desperfectos mecánicos y vía de agua en un velero de bandera extranjera, la tarde de este martes 10 de febrero.

Una lancha de reacción inmediata del Ejército zarpó hacia el área, logrando ubicar la embarcación a varias millas náuticas de la costa.

Debido a las condiciones meteorológicas adversas, el velero presentó mayores daños estructurales y posteriormente se hundió.

El extranjero  fue rescatado a tiempo,  y fue trasladado de forma segura al Apostadero Naval Punta de Manabique, donde recibió primeros auxilios.

El 27 de enero una lancha que se accidentó en el turístico lago de Atitlán, la mayoría de los tripulantes eran panameños, dijo la Cancillería de Panamá al informar que hace seguimiento a este suceso, en el que fallecieron al menos dos mujeres de este país.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sololá informó que las fallecidas eran dos mujeres panameñas de entre 28 y 40 años, y que otras cuatro personas que fueron rescatadas del agua sufrieron una crisis nerviosa.

La Cancillería de Panamá confirma la muerte de las dos panameñas, cuyas identidades "se encuentran en proceso de verificación oficial", así como el "rescate de varios pasajeros", y agregó que "se mantiene la búsqueda de una persona que presuntamente viajaba en la lancha", sin más detalles.

