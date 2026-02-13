 El ingreso de turistas a Guatemala crece un 9 % en el inicio de 2026
Nacionales

El ingreso de turistas a Guatemala crece un 9 % en el inicio de 2026

Durante el primer mes del año llegaron al país aproximadamente 304 mil visitantes internacionales.

Compartir:
inguat-Harris-Whitbeck-plan-turismo-guatemala-emisoras-unidas1-scaled-1.jpeg,
inguat-Harris-Whitbeck-plan-turismo-guatemala-emisoras-unidas1-scaled-1.jpeg / FOTO:

Guatemala registró un incremento del 9 % en el ingreso de visitantes no residentes durante enero de 2026, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido para el sector, informaron fuentes oficiales.

Durante una presentación a la prensa, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) detalló que durante el primer mes del año llegaron al país 304.118 visitantes internacionales, frente a los 279.639 que ingresaron en enero de 2025.

Este dinamismo da continuidad al desempeño de los últimos dos ejercicios, marcados por un hito histórico para la industria local, ya que en 2024 Guatemala logró superar por primera vez en su historia la barrera de los 3 millones de visitantes anuales (3.037.282), una cifra sin precedentes que se vio superada nuevamente en 2025 con 3.361.843 llegadas.

Según el informe oficial, el flujo de enero estuvo impulsado por los mercados de Centroamérica y Norteamérica, que crecieron un 15 % y 14 % respectivamente.

Las autoridades destacaron que el comportamiento positivo de los emisores de Honduras, México y Estados Unidos es clave para alcanzar las proyecciones anuales.

Nueva meta del turismo

Tras haber cerrado 2025 con un crecimiento del 11 %, el Inguat se ha fijado como meta para el presente año alcanzar los 3.630.000 visitantes. Esta cifra representaría un incremento del 8 % respecto al año anterior, manteniendo la ruta hacia el objetivo de 4 millones de turistas para 2027.

Para el ente rector del turismo, estos resultados confirman el posicionamiento de Guatemala como un destino competitivo que ofrece una oferta diversa en cultura, naturaleza y patrimonio.

El crecimiento del 9 % en el arranque de 2026 marca el inicio de un año de "expansión regional sólida", con todos los atractivos turísticos operando con normalidad, señaló el director del Inguat, Harris Whitbeck.

En Portada

Publican convocatoria para la elección de Fiscal Generalt
Nacionales

Publican convocatoria para la elección de Fiscal General

06:19 AM, Feb 13
¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo! t
Deportes

¡Lester Martínez vuelve al ring en marzo!

07:30 AM, Feb 13
Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobost
Nacionales

Tránsito complicado por múltiple colisión en bajada de Villa Lobos

06:41 AM, Feb 13
Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingerit
Farándula

Filtran foto que confirmaría boda de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

07:37 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos