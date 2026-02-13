 Juez fija plazo al MP tras no presentarse a audiencia del caso TREP
Juez fija plazo al MP tras no presentarse a audiencia del caso TREP

La fiscalía justificó temas de agenda para no comparecer.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP comparecen a audiencia el 13 de febrero de 2026., Ángel Oliva/EU
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalados en el caso TREP comparecen a audiencia el 13 de febrero de 2026. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Segundo Penal tenía previsto desarrollar este viernes, 13 de febrero, una audiencia dentro del caso Trep, en la que se discutiría una cuestión pre judicial; sin embargo, el Ministerio Público no se hizo presente.

Según lo expuesto por el juez, el ente investigador trasladó un documento escueto en el que manifestó que no podía asistir porque tenía otra audiencia programada.

Ante esa situación, el togado le fijó un plazo de una hora para comparecer a la audiencia, ya que la diligencia en la que se basó la excusa ya finalizó.

