Juez fija plazo al MP tras no presentarse a audiencia del caso TREP

El Juzgado Segundo Penal tenía previsto desarrollar este viernes, 13 de febrero, una audiencia dentro del caso Trep, en la que se discutiría una cuestión pre judicial; sin embargo, el Ministerio Público no se hizo presente.
Según lo expuesto por el juez, el ente investigador trasladó un documento escueto en el que manifestó que no podía asistir porque tenía otra audiencia programada.
Ante esa situación, el togado le fijó un plazo de una hora para comparecer a la audiencia, ya que la diligencia en la que se basó la excusa ya finalizó.