Foro Guatemala critica elección de magistrados TSE

El Foro Guatemala, que aglutina a distintas entidades, expresó este jueves 18 de febrero su preocupación por un proceso de votación que, según ese ente, no privilegió la idoneidad en la integración de la nómina para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por medio de un comunicado, señaló que se esperaba una nómina totalmente enfocada en la meritocracia e independencia, especialmente de presuntas vinculaciones con crimen organizado. Añadió que se contaba con una amplia gama de candidaturas idóneas y competentes para lograr dicho objetivo.
"Sin embargo, la comisión optó por obviar ciertas buenas prácticas de ejercicios previos y privilegió la prontitud del proceso sobre la calidad del resultado", agregó.
En ese contexto, el foro manifestó que existe preocupación que se eligieron algunos perfiles sin comprobar evidencia de conocimiento en la coordinación de eventos electorales y otros de inferior mérito y trayectoria sin dar una explicación de fondo.
A criterio de las entidades que forman parte de esta instancia, se ignoró la información descalificadora y sobre todo que se evitó la obligación fundamental de evaluar la idoneidad. También consideraron que se descartaron algunos perfiles con trayectorias íntegras y puntuaciones suficientes en la tabla de gradación.
Por ello, consideraron que la integración final de la nómina refleja un proceso que prestó escasa atención al contenido y la calidad, mientras aspirantes sin tacha alguna y experiencia en materia electoral fueron relegados.
El Foro Guatemala reiteró su compromiso con informar a la población sobre el perfil de candidatos, desde un "lenguaje claro y objetivo". Asimismo, recordó que los futuros magistrados del TSE tienen la responsabilidad de desarrollar dos procesos de elecciones generales y fortalecer la institución.
Postuladora integra nómina de aspirantes al TSE
La comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral elaboró el pasado martes la nómina final de 20 candidatos que será trasladada al Congreso de la República para llevar a cabo la designación de las autoridades que estarán en funciones en el periodo 2026-2032.
Antes de comenzar la votación, los profesionales firmaron un acta en la que constaba que todos los aspirantes que se encontraban en esta fase y serían tomados en cuenta para la votación que permitiría integrar el listado final de candidatos contaban con los aspectos de idoneidad, capacidad y reconocida honorabilidad que exige la ley.
Posteriormente, se avanzó a la fase en la que, de manera individual, se analizó la situación de los aspirantes y se votó utilizando una metodología por mayoría. Entonces, quienes recibieran el aval de tres comisionados quedaban incluidos en la nómina.
Esta votación se llevó a cabo frente a representantes de sociedad civil que en las últimas semanas se han unido al proceso para poder fiscalizar cómo avanza la selección de los profesionales que podrían ser designados para dirigir el TSE en los próximos cinco años.