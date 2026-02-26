Identifican el quinto cuerpo hallado en zona 25

Las autoridades confirmaron este jueves, 26 de febrero, que los análisis forenses permitieron identificar a la quinta de las 12 víctimas de hechos de violencia que fueron halladas sin vida a finales del año pasado en un sector de la zona 25 de la Ciudad de Guatemala.
Los referidos cuerpos fueron abandonados en la vía pública entre el jueves 18 y el domingo 22 de diciembre 2025, en el kilómetro 14, sector de Santa Lucía Los Ocotes.
Tras ser extraídos por los bomberos del área donde fueron hallados, los cadáveres fueron ingresados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para implementar los procesos que permitieran determinar de quiénes se trata y la causa de su fallecimiento.
En ese sentido, la entidad detalló que los análisis llevados a cabo permitieron identificar a Daniel Caal Tun, de 22 años, entre las víctimas.
Según el dictamen médico legal emitido, la víctima murió por asfixia por estrangulación.
Medios locales de Alta Verapaz reportaron que el joven era originario de ese departamento y que habría salido meses atrás desde allá para dirigirse a la capital con el fin de conseguir empleo y poder apoyar a su familia. Sin embargo, tras haber viajado se perdió la comunicación con el paso de los días, por lo que se inició una búsqueda que terminó con la confirmación de que su cuerpo estaba en el Inacif.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones con respecto a la localización de los 12 cuerpos con signos de violencia que fueron hallados en Santa Lucía Los Ocotes.
El Inacif confirmó la semana pasada que el cuarto cuerpo, de los 12 ingresados en diciembre 2025, logró ser identificado luego de concluir una serie de procedimientos.
De acuerdo con el informe emitido por la institución, se trata de Gerson Lorenzo Pórix Pérez, de 28 años, quien fue trasladado a la morgue en estado de putrefacción después de haber sido encontrado en zona 25.
En el dictamen médico legal consta que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7